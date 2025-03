24 de febrer, Dia de la psicologia

Juan Juncosa

Doncs si estimats lectors, el dia 24 de febrer és, a Espanya, el Dia de la psicologia. Una gran alegria que hàgim avançat tant, en aquest sector. La psicologia sempre l’he considerat no sols important sinó a més molt interessant. Ja de jove m’atreia molt. Saber sobre el comportament de les persones i perquè a vegades fem les coses que fem. Va haver-hi un moment en el qual em vaig plantejar fer la carrera. Finalment, vaig veure que havia d’estudiar moltes coses que no m’interessaven i em vaig acabar decidint per llegir llibres i estudis concrets que m’interessaven a mi.

L’alegria és que, pel que sembla, ja no fa vergonya anar al psicòleg. Això per a la societat és bo. Per a les persones com a individu és excel·lent. Encara que l’altre dia vaig sentir un amic dir, que estem criant peluixos (referint-se als nostres fills). Els protegim de forma tan exagerada que sembla que quan hagin d’enfrontar-se a la vida real en solitud, no podran amb ella. No estan acostumats a defraudar-se i, bàsicament, no els deixem fer el dol de res, ni els animem a reflexionar. Pel que, tal vegada, la psicologia serà molt més necessària del que ens pensem. Pel que, tal vegada, com a pares, també ens vindria bé alguna sessió amb un psicòleg. Més necessari del que us pugueu imaginar. Proveu alguna vegada d’anar-hi. Us puc assegurar per experiència pròpia que és molt millor del que us podeu imaginar.





