Horòscop del 3 al 9 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Us sentireu molt còmodes en tot el que feu i això és genial ja que hi ha moltes possibilitats que us comuniqueu amb gent de fora i la seva aportació a la vostra vida sigui molt important. És bo que parleu de les vostres preocupacions, fent-ho podeu trobar algú que us doni alguna solució i us faci veure que la cosa no està tan difícil com ho podeu veure vosaltres sols. Si podeu viatgeu una mica se us posarà bé.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

Encara que no tingueu ganes de parlar haureu d’esforçar-vos a expressar el que sentiu, és el millor que podeu fer davant de la necessitat de que us entenguin. Els malentesos poden posar molts entrebancs en tot, i això us crea molta inseguretat que no us cal, és millor deixar-ho tot ben clar. Per altra banda hi haurà ganes de fer esport, si podeu, feu-ne, que us aniria molt bé en tots els sentits.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Us podeu sentir molt estranys i tenir moltes sensacions rares, com ara que us passin coses que us sembla que ja heu viscut, o bé que sentiu la presència d’algú que sabeu que ja ens ha deixat, o coses per l’estil. No us espanteu, és una cosa puntual, però que al llarg d’aquests dies ho notareu més proper, en tot cas el millor és no donar-li massa importància, però seguint una mica els vostres instints i fent el necessari.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Haureu de dedicar-vos a fer el que us vingui de gust, ja que si us esforceu a fer coses a contra corrent d’allò que voldríeu us podeu trobar en que les coses no us aniran bé i tot és farà més feixuc. També cal que busqueu la manera de poder parlar amb els vostres fills, si en teniu, perquè necessiten que estigueu per ells i que els demostreu que els estimeu i us importen, mireu de ser tolerants i entendre’ls més.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu en peu de guerra, i és que tot serà bo per a entrar en conflicte i buscar enfrontaments, estaria bé que miréssiu de frenar-vos i, sobretot, que us plantegéssiu si realment cal estar tan a la defensiva, seria bo que us relaxéssiu una mica i deixéssiu de ser tant radicals en segons quines coses. Sort que si us guieu per l’instint podreu adonar-vos de que tot és més fàcil i que us fa falta agafar-vos les coses amb calma.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

Tot anirà lligat amb els diners i cal que us poseu una mica les piles per a no caure en l’errada de deixar de controlar aquest tema, ja que les despeses poden ser una mica grosses i sense motiu, cosa que pot fer-vos perdre el control que tant us convé. Tingueu clar que aquests dies seran per a vigilar l’economia. També us ho podeu passar bé si viatgeu una mica, ni que sigui anar a veure el mar i respirar aire pur.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Sobretot no se us acudeixi jugar-vos diners a res, ni fer cap mena d’inversió amb el plantejament de que us pot donar bons rendiments perquè no serà així i us hi podeu enganxar els dits, aneu amb molt de compte amb aquest tema. Per altra banda, seran uns dies genials per a dedicar-vos als vostres projectes, és bo i interessant que us poseu a treballar i no deixeu de fer cas a les idees que tindreu.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Seran uns dies en els quals parlar no serà el vostre fort i que necessitareu estar actius, però sense dir massa cosa, de fet, abans de que les coses s’emboliquin és millor callar i deixar passar el moment, més tard pot sortir l’ocasió per a dir el que convingui sense que porti males conseqüències. Per altra banda, és molt probable que el millor per a vosaltres sigui anar a lligar, de ben segur que en traureu profit.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Estareu molt sensibles i pràcticament tot us afectarà molt. Ara bé, no te perquè ser per a mal, tot al contrari, hi haurà un punt de sensibilitat bo per a créixer i per a sentir de maneres bones per a descobrir parts de vosaltres que no acabàveu de conèixer. Us convido a obrir la vostra ment i gaudir d’aquest descobriment. Heu de mirar de pensar una mica més en vosaltres que també us convé per a estar millor.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

no intenteu ser originals en el vestir que la cosa pot ser una mica desastrosa, és millor seguir en el vostre tarannà de sempre que anireu més bé. D’altra banda, seria recomanable que estiguéssiu pendents de la vostra salut ja que estareu propensos a arreplegar qualsevol cosa i tampoc és necessari. Mireu de cuidar-vos una mica i no exposar-vos massa. És millor prevenir que curar.



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Voldreu estar macos i ben arreglats pel que pugui venir, i és que tot us va relacionat en el camp de la parella i és molt bo, però el més important és que no us deixeu envair del tot per un altre, feu el que us dicti el cor, però, abans de fer-ho, deixeu que el cap també hi participi una mica. També és important el tema de feina que sempre el deixeu una mica per al final i heu de mirar de no esperar tant.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

La veritat és que ho tindreu molt bé en gairebé tots els aspectes i agraireu molt tal com arriba tot i de la manera que la gent és bolca en vosaltres. A part de que el somriure serà habitual a la vostra cara i la mirada desprendrà una energia d’allò més bona, deixeu-la gaudir als demés i compartiu aquest bon rotllo que portareu, de ben segur que us farà més feliços i us ajudarà a fer més feliços als que us envolten.