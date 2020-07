Els PS demana les primeres xifres de visitants a Andorra

La consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, ha tramitat una sèrie de demandes per conèixer la planificació de la campanya turística del Govern i Andorra Turisme. En primer lloc, Vela demana si el ministeri té ja unes primeres xifres de visitats o unes primeres estimacions. En segon lloc, la consellera vol saber quines són les eines que tenim per valorar el resultat de la campanya de promoció turística d’aquest estiu, quines accions dissenyades són fruit de la participació del ministeri de Cultura i dels agents culturals privats i si cercaran alguna iniciativa privada que es pugui encarregar d’organitzar esdeveniments culturals i esportius.

Pel que fa a la promoció als mitjans de comunicació, des del PS demanen en quins mitjans de comunicació, premsa i audiovisuals, es fa la promoció turística i quin és el seu cost classificat per mitjà. Vela també demana en la planificació de la campanya turística nacional, com s’encabeix la campanya realitzada per altres administracions públiques, com els comuns. D’altra banda, la consellera vol saber amb quins tours-operadors nacionals i internacionals es treballa, quin és el calendari i quines són les accions programades amb Alemanya i el Benelux.

Finalment, i pel que fa als plans estratègics, la consellera general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Susanna Vela, demana si existeix un pla estratègic pel turisme i el sector turístic d’Andorra i quins àmbits i punts d’actuació comprèn, i, per l’altra, en quin estat es troba l’execució del Pla estratègic del Turisme de compres d’Andorra (PETC) del 2016, i si hi ha hagut canvis o redefinicions fruit de la crisi del SARS-CoV-2.

Padreny reclama el contracte del Cirque du Soleil

El conseller general del Grup Parlamentari Socialdemòcrata, Roger Padreny, ha reclamat el contracte d’Andorra Turisme amb el Cirque du Soleil mitjançant una demanda d’Informació a Govern. Els socialdemòcrates demanen novament un necessari excercici de transparència al voltant de la resposta que va donar el 2 de juliol en seu parlamentària la ministra de Turisme, Verònica Canals, assegurant que la quantitat que va avançar Andorra al Cirque du Soleil era una “quantitat minsa”, sense donar més detalls.

Al text, tramitat aquest divendres, Padreny demana, en primer lloc els documents on s’especifiqui la quantitat econòmica que Andorra Turisme ha avançat per l’espectacle del Cirque du Soleil que s’havia de produir a l’estiu del 2020. En segon lloc, el conseller sol·licita el contracte entre Andorra Turisme i el Cirque du Soleil per a la producció d’un espectacle a Andorra pels anys 2020 i 2021. Finalment, Padreny reclama el contracte prorrogat entre Andorra Turisme i el Cirque du Soleil per a la producció d’un espectacle a Andorra pels anys 2021 i 2022.