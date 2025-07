15 emprenedors assoleixen amb èxit un Taller d’Emprenedors plenament consolidat en la seva 25a edició

Cloenda de la 25a edició del Taller d’Emprenedors (SFGA)

La ministra de Presidència, Economia, Treball i Habitatge, Conxita Marsol, ha presidit la cloenda de la 25a edició del Taller d’Emprenedors, un programa consolidat que des de fa un quart de segle impulsa la creació de projectes empresarials al país. L’acte ha comptat amb la participació de representants institucionals i dels emprenedors i emprenedores que han finalitzat el curs.

Enguany, el Taller ha rebut 30 sol·licituds, de les quals han estat seleccionats 21 participants, majoritàriament dones (15 dones i 6 homes). Finalment, 15 emprenedors han completat el curs, i per tant han optat al nou Premi Reconeixement, que cobreix fins a 600 € en despeses d’obertura de comerç als qui acabin constituint la seva empresa.

A més, s’han atorgat premis econòmics als cinc millors plans d’empresa, amb dotacions de 4.000 €, 2.000 €, 1.000 €, 800 € i 600 €, així com un Premi a la Innovació de 2.000 €. Quatre dels sis projectes han estat elaborats per dones emprenedores.

Entrant al detall, el projecte guanyador per als millors plans d’empresa ha estat un disseny arquitectònic i modelatge d’espais en 3D impulsat per Ricardo Guerra. En segon lloc, la iniciativa de l’elaboració artesanal i ecològica d’espelmes, de Marta Terrero; i en el tercera posició, la proposta d’Elía Villa, amb un centre multidisciplinar d’esports, salut i longevitat; seguit pel projecte consultoria per a hotels i viatges aplicant la intel·ligència artificial de Cristina Torres, i, finalment, l’assessorament en nutrició i esport de Tabita Caballero. Pel que fa al projecte més innovador, s’ha reconegut l’emprenedor Ivan Pujol per la plataforma Marketplace per a oferir serveis professionals.

La ministra Marsol ha destacat el paper del Taller com a motor de l’emprenedoria local: “Després de 25 edicions, podem dir amb orgull que hem consolidat un entorn de suport a les idees i als projectes de futur. Continuarem acompanyant els emprenedors i emprenedores per a fer realitat els seus somnis empresarials.”

El Taller d’Emprenedors ha mantingut el seu enfocament pràctic i transversal, amb 25 sessions formatives centrades en totes les etapes del desenvolupament empresarial: des de la definició del model de negoci fins a la fiscalitat, el finançament, el màrqueting, la digitalització i la internacionalització. Les formacions han estat impartides per professionals i entitats de prestigi nacional i internacional.

La iniciativa ha incorporat enguany diverses novetats destacades, com la programació d’una sessió pràctica d’intel·ligència artificial adaptada a les necessitats de petits negocis, una nova sessió d’innovació en col·laboració amb Andorra Business i ACTINN, o una sortida formativa fora d’Andorra per a conèixer experiències d’emprenedoria internacional.

Amb aquesta edició, el Taller d’Emprenedors referma la voluntat de seguir contribuint a la diversificació econòmica del país, fomentant l’esperit emprenedor i donant eines reals per a la creació i consolidació de noves empreses.