El CSJ impulsa mesures per a reforçar la confiança en la Justícia i modernitzar el sistema judicial

La seu de la justícia (SFGA)

El Consell Superior de la Justícia (CSJ) ha presentat les principals línies d’actuació per a continuar reforçant la confiança ciutadana en el sistema judicial andorrà, a partir dels resultats recollits en el darrer Observatori d’Andorra Recerca i innovació (AR+I). Tot i que la percepció general de la ciutadania és positiva, l’informe constata que la lentitud en la tramitació de processos continua sent un dels principals punts de millora.

En aquest sentit, el CSJ ha intensificat els seus esforços en diversos àmbits, començant per la transparència i l’eficiència dels procediments. Durant els darrers mesos s’han dut a terme inspeccions a la Batllia i al Tribunal de Corts, així com informes del Servei d’Inspecció de l’Administració de Justícia. Aquestes actuacions han permès identificar els òrgans jurisdiccionals amb més dificultats i aplicar-hi mesures per a reduir els retards.

Un dels principals instruments posats en marxa és el pla de xoc per a agilitzar les tramitacions, que ja comença a donar resultats positius. A més, la recent entrada en vigor de l’Expedient Judicial Electrònic permetrà digitalitzar la tramitació i avançar cap a un sistema més modern i eficient.

Pel que fa a l’organització interna, el CSJ ha aprovat dues eines clau per a reforçar el funcionament institucional: el reglament d’estructura orgànica i el codi ètic, que responen a la voluntat d’actuar amb transparència i rigor de portes endins.

En matèria de formació i imparcialitat, el CSJ compta amb un pla formatiu consolidat, amb activitats presencials i en línia de caràcter jurídic i multidisciplinari, orientades a garantir una actualització constant dels batlles, fiscals i magistrats, i el personal adscrit a l’Administració de Justícia.

Quant a l’atenció ciutadana, s’ha implantat el Codi Lila per a millorar l’acompanyament a les víctimes de violència de gènere, i s’ha posat en marxa un formulari per a facilitar la comunicació directa de la ciutadania amb la institució.

El CSJ recorda que el seu mandat és vetllar per l’eficàcia, el rigor, l’eficiència i la independència del sistema judicial andorrà, i que aquest mandat requereix també de canvis legislatius estructurals. En aquesta línia, ja s’ha iniciat un diàleg amb el Govern i el Consell General per a revisar el disseny institucional actual i adaptar-lo a les necessitats reals de la Justícia al país.