El Consell d’Europa nomena a Eva Menduiña com a experta independent per Andorra a la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància

Reunió de l’ECRI, la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (SFGA)

El Comitè de Ministres del Consell d’Europa ha nomenat aquest dijous la doctora Eva Menduiña Gordón com a nova experta independent d’Andorra a la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI). Aquest nomenament culmina el procés iniciat pel Govern d’Andorra, el passat 16 d’abril de 2025, quan es va aprovar la presentació de la seva candidatura per a representar el país en aquest òrgan del Consell d’Europa, com-promès amb la lluita contra el racisme, la xenofòbia i la intolerància. Menduiña substitueix en el càrrec, Jacint Riberaygua, que ha representat Andorra en aquest òrgan des del setembre del 2006.

Eva Menduiña és doctora en Dret i llicenciada en Ciències Polítiques i Dret per la Universitat de París Nanterre. Des de 2012 hi exerceix com a professora titular en dret privat, aportant una trajectòria reconeguda en l’àmbit acadèmic i jurídic internacional.

La Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) és un òrgan especialitzat del Consell d’Europa dedicat a la lluita contra el racisme, la xenofòbia, l’antisemitisme i qualsevol forma d’intolerància. Està integrada per 46 membres, designats per cada Estat membre del Consell d’Europa, en funció de la seva independència, imparcialitat i autoritat moral. Els membres de l’ECRI exerceixen el seu mandat a títol individual per un mandat de 5 anys renovable un màxim de dues vegades i no poden rebre instruccions dels seus respectius governs.

Els objectius de l’ECRI són analitzar i avaluar les polítiques públiques dels estats membres en matèria de lluita contra el racisme i la intolerància, emetre recomanacions i fomentar la cooperació amb la societat civil. Les seves activitats es basen en el monitoratge per país, l’elaboració de treballs temàtics i la col·laboració amb organismes especialitzats.

Amb aquest nomenament, el Govern referma el seu compromís amb la promoció dels drets humans, la igualtat i la lluita contra qualsevol forma de discriminació, alhora que consolida la participació activa d’Andorra en els comitès d’experts del Consell d’Europa. La designació d’Eva Menduiña respon a criteris d’excel·lència i paritat.