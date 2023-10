12a edició de la Setmana de Cinema Espiritual d’Andorra

Cartell de la dotzena edició de la Setmana de Cinema Espiritual d’Andorra

La dotzena edició de la Setmana de Cinema Espiritual -cinema amb valors-, que organitza cada any la delegació d’Ensenyament del Bisbat d’Urgell, tindrà lloc del 6 al 10 de novembre al Principat d’Andorra. Es tracta d’una activitat dirigida a tots els alumnes de 5è i 6è curs de primera ensenyança o primària i als alumnes de secundària i batxillerat, no només els inscrit a l’assignatura de religió doncs la voluntat és que sigui una activitat d’educació amb valors oberta a tothom. Les projeccions es porten a terme als cinemes del centre comercial Illa Carlemany en horari escolar matinal, a excepció de la pel·lícula per a públic adult que es projectarà el dijous, 9 de novembre, a les 20:30 hores. L’entrada serà gratuïta.

En aquesta edició del cinema amb valors es podran visionar les següents pel·lícules: “Belle” per als alumnes de 3r cicle de primària, que tracta temes sobre el sacrifici, l’amistat, la resiliència i la empatia; “El peor vecino del mundo” per als alumnes de 1r cicle de secundària, que tracta temes sobre la empatia, la generositat, l’honestedat i la lleialtat; “Trash, ladrones de esperanza” per als alumnes de 2n cicle de secundària i batxillerat, que tracta sobre temes sobre l’amistat, la desigualtat, l’esperança i la justícia.

Pel que fa a la sessió d’adults la pel·lícula “Belfast” toca temes de tolerància, família, pau i resiliència, tot i que prèviament es projectarà el curtmetratge “Tirites” amb el que la rectoria de la parròquia de Sant Julià de Lòria celebra els 800 anys de la troballa de la talla de la Verge de Canòlich, el 14 de juliol de 1223.

A través de la projecció d’aquestes quatre pel·lícules, de temàtica i públic variat, s’aborden els grans interrogants sobre el sentit de la vida i de la mort, les relacions personals i els camins de l’amor, la justícia i les exigències ètiques de la solidaritat, la llibertat i el discerniment en elecció, el perdó i la reconciliació, la lluita del bé i el mal o el misteri de la bellesa.

Un any més, el cinema es presenta com una eina que, aliada amb l’oferta educativa, permet que educadors i responsables socials formin als alumnes de les escoles del Principat en competències comunicatives i digitals des d’una perspectiva crítica i activa promovent valors socials, ètics i estètics. Aquesta pedagogia pavimenta un camí a través del qual es pretén realitzar la missió de preparar la dimensió espiritual en els seus components existencials, transcendents, solidaris, religiosos i explícitament cristians.