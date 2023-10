Plaques solars als túnels entre Peramola i Coll de Nargó

Punts de la xarxa viària catalana on s’instal·laran les plaques fotovoltaiques (Govern.cat)

La consellera de Territori de la Generalitat, Ester Capella i Farré, ha presentat recentment el programa 2023-2026 del Departament per a l’autogeneració i la sobirania energètica en la xarxa viària catalana, que comportarà la instal·lació de 22 plantes fotovoltaiques per a assolir l’autoconsum en les carreteres de titularitat de la Generalitat. Una xarxa de prop de 6.000 quilòmetres que representa la principal infraestructura de mobilitat a Catalunya. Aquest programa, que ja està en marxa, suposarà una inversió de 32,5 MEUR.

“La nostra actuació a la xarxa de carreteres té objectius molt ambiciosos”, ha assenyalat la consellera Capella, “hem d’avançar de forma decidida cap a les 0 emissions en el sistema de mobilitat el 2050. Per a aconseguir-ho, no només hem de millorar el parc de vehicles, sinó també revisar com construïm les carreteres, com les mantenim i, a més, com les gestionem”. I ha exposat la voluntat del Departament “que la xarxa viària, a més de reduir el seu impacte en el territori, sigui aportadora d’energia neta; que esdevingui un recurs al servei de la descarbonització, per a afrontar, per tant, l’emergència climàtica”, una línia estratègica del Govern de la Generalitat.

Al mateix temps, també ha remarcat l’objectiu que la xarxa viària, a més de garantir la mobilitat i l’accessibilitat, pugui “generar excedents per a posar-los a disposició de la ciutadania i alhora abaratir el cost de l’energia per al conjunt de la ciutadania, no únicament per al manteniment de la xarxa viària”.

Amb el programa presentat, deia la consellera, “volem aprofitar tot el potencial que ofereixen les carreteres de la Generalitat per a instal·lar plaques fotovoltaiques i, així, reduïm la necessitat que s’hagin d’utilitzar espais no urbanitzables i apropem la generació de l’energia als llocs on es consumeix o on hi ha un consum més gran d’energia”.

El Departament de Territori de la Generalitat està treballant en la descarbonització de la mobilitat des de diversos àmbits per a fer front a l’emergència climàtica. Un dels àmbits que s’hi inclou és el de l’eficiència, l’autogeneració i la sobirania energètica, que fa referència a l’optimització dels consums energètics en els edificis i instal·lacions del Departament i de les instal·lacions viàries, així com a la producció d’energia renovable en espais de domini públic de la Generalitat.

A la xarxa viària, Territori ha iniciat enguany un conjunt d’actuacions per a assolir l’autoconsum a les carreteres, en el marc d’un programa fins al 2026 que aprofita el potencial que ofereix el domini públic de les carreteres per a instal·lar plaques fotovoltaiques, tot generant energia verda. Aquestes plaques permetran generar els 21,4 GW/h anuals que actualment requereix tota la xarxa viària de la Generalitat.

Les actuacions incloses en el programa i que comportaran l’execució de 22 instal·lacions fotovoltaiques estan recollides en els projectes següents:

C-12: Túnel al seu pas per Benifallet C-14: Túnels al tram entre Peramola i Coll de Nargó C-17: Instal·lació de plaques en un tram entre Tagamanent i Sant Martí de Centelles A l’edifici del Centre de Control de Carreteres de Vic C-32 nord: túnels de Mataró, Sant Pol i Santa Susanna, parcs solars a les antigues zones de peatge de Santa Susanna, d’Arenys de Mar i de Vilassar de Dalt C-33: parc solar a l’antiga àrea de peatge de Mollet del Vallès C-37: túnels de l’eix de Bracons (Sant Pere de Torelló – la Vall d’en Bas) C-58c: plaques al túnel de la ronda Oest de Sabadell C-55: túnels de la Flauta i la Guàrdia, a Clariana de Cardener, i túnels de Costafreda i de la Torre, a Súria C-58: parc solar en el nus amb l’AP-7, al terme de Ripollet. C-60: plaques al túnel de Parpers (Argentona – la Roca del Vallès)

Tres d’aquestes actuacions ja s’han executat o s’executen enguany, amb una inversió total de 475.000 euros; així, Territori de la Generalitat ha finalitzat recentment la instal·lació de 216 mòduls solars fotovoltaics a la part superior del túnel de la C-32 a Mataró i de 64 plaques al centre de Control de Carreteres ubicat a Vic i està iniciant els treballs per a col·locar-ne 15 a la C-12, en un túnel a Benifallet.





Aprofitament de les antigues zones de peatge

En la major part de les actuacions, les plaques s’instal·laran a l’entorn de les boques de diversos túnels, per a l’autoconsum d’aquestes infraestructures; les intervencions més rellevants, pel que fa a superfície i energia que es generarà, corresponen a la instal·lació de plaques en els espais que van quedar alliberats de peatge a les autopistes C-32 nord i C-33.

En aquest sentit, abans de final d’any s’hi iniciaran els treballs previs necessaris, que inclouen tant el desmuntatge de les cabines que restaven com tasques preparatòries de cara a la instal·lació de les plaques. També cal remarcar el parc fotovoltaic que es preveu a la C-58, en el nus amb l’AP-7. Aquests parcs fotovoltaics són els que generaran la major part de l’energia que consumeix la xarxa viària de la Generalitat.

Els excedents d’energia generada per aquestes instal·lacions els gestionarà L’Energètica, seguint el procés de concentració dels recursos energètics de la Generalitat cap a l’empresa pública de renovables que està duent a terme el Govern amb l’objectiu de maximitzar-ne l’aprofitament.

La primera gran actuació del programa que s’executarà, el 2024, serà la instal·lació fotovoltaica a l’antic peatge de Santa Susanna de la C-32. Aquesta obra, que comportarà una inversió de 3,3 MEUR, inclourà la instal·lació de 3.312 mòduls en una superfície de prop de 2,3 hectàrees. Aquestes plaques generaran 3,4 GW/h anualment, un 15% del que es consumeix actualment a la xarxa de carreteres de la Generalitat.





Descarbonització de la mobilitat

Un dels pilars del Departament de Territori de la Generalitat és la descarbonització de la mobilitat, en la qual treballa des de diversos vessants i amb tres objectius de futur: mitigar les emissions fins obtenir la neutralitat en les operacions de conservació i explotació de la xarxa viària, assolir la sostenibilitat en les obres de nova construcció i aconseguir la descarbonització en el sistema general de mobilitat. Aquí s’insereixen les actuacions en matèria de transport públic, de promoció de la mobilitat activa, de mitigació de gasos amb efecte d’hivernacle en la gestió i manteniment de les carreteres o l’aplicació de noves tècniques i metodologies per a reduir emissions en la construcció.

L’eficiència, l’autogeneració i la sobirania energètica és un altre dels àmbits en què es treballa, amb la instal·lació de plaques fotovoltaiques en infraestructures i edificacions relacionades amb el transport. Així, a més del programa a la xarxa viària que s’ha presentat, Territori està instal·lant plaques fotovoltaiques a la coberta dels tallers de l’L9/L10 a Barcelona per a proporcionar part de l’energia que consumeix aquesta línia de metro.