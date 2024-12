Xerrada per a joves i famílies sobre educació afectiva i sexualitat, a Encamp

Cartell de la xarrada ‘Aquí t’escoltem!’ – Educació afectiva i sexualitat, com afrontar el tema des de casa (Comú d’Encamp)

El Punt d’Informació Juvenil (PIJ) d’Encamp i del Pas de la Casa continuen amb el projecte ‘Aquí t’escoltem’, amb l’organització d’una nova xerrada per a joves i famílies. En aquest cas, la xerrada va dirigida a famílies i persones referents de joves. En aquesta xerrada aprendran i coneixeran molt més al voltant d’àmbits tan importants, així com necessaris, com són l’educació afectiva i la sexualitat.

La xerrada comptarà amb l’experta en teràpia de parella i sexòloga clínica, Sílvia Palau. L’acte tindrà lloc aquest dimecres, 11 de desembre, a les 19:30 hores, al PIJ d’Encamp. Les persones interessades a assistir poden confirmar la seva assistència al telèfon +376 635 400, o mitjançant el correu electrònic pij@encamp.ad.