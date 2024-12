Estada de velocitat a Cervinia per a l’Esquí Club Pas Grau

La delegació de l’Esquí Club Pas Grau. Foto: Cedida

Les categories U14 i U16 de l’Esquí Club Pas Grau han acabat l’estada a Cervinia amb una valoració positiva per part del responsable dels U16, Damien Bousquet: “Els quatre dies a Cervinia i el dia al simulador de Nîmes, que ens venia de camí, ens ha anat molt bé. El camp de velocitat de Bruno Cervetto ens ha servit per a millorar posicions i recolçaments, alhora que agafar confiança quan esquiem més ràpid. Hem treballat supergegant, pel matí, i a la tarda hem fet traçat d’eslàlom especial i de gegant.

A nivell de trajectòries i velocitat, hem vist com el supergegant ens ha servit també per a esquiar millor en eslàlom i en gegant”. “Donar les gràcies al personal del camp Bruno Cervetto i a l’estació de Cervinia, ja que han fet una feina immensa per a què tinguéssim condicions òptimes”, afegeix Damien Bousquet.

La jornada al simulador francès “Ski Indoor 4810”, va constar de dues sessions, tant per als sub14 com per als sub16, on van poder fer una feina tant de posició com de mobilitat. La peculiaritat d’aquest indoor és que la catifa està il·luminada amb llum, simulant un traçat on els atletes han de seguir el circuit marcat, cosa que “el diferencia d’altres simuladors que hem pogut veure i tenir al país”, diu Bousquet.

L’estada ha estat dirigida pels entrenadors del club Damien Bousquet, Iñaki del Agua, Fer Poggi i Kevin Champanier.