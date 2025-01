Xavier Espot apel·la a una reflexió col·lectiva per a establir les bases de “l’Andorra del futur”

El cap de Govern en el seu missatge de Cap d’Any (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, en el tradicional discurs de Cap d’Any, emès la nit del 31 de desembre, ha exposat la necessitat d’impulsar una reflexió col·lectiva per a afrontar els reptes de futur d’Andorra, com el creixement econòmic sostenible, els pilars del benestar social, o el rol del país en l’àmbit internacional. Espot llença “una iniciativa ambiciosa i col·lectiva per a imaginar l’Andorra del futur”, amb la implicació de la resta d’institucions, de les forces polítiques i de la societat civil. Es desenvoluparà, en paral·lel, al diàleg “constant i sincer” iniciat amb els agents econòmics i socials per a assentar les bases d’un creixement més sostenible i respectuós amb l’entorn.

Aquest procés de reflexió col·lectiva es vol engegar en els propers mesos, mentre el Consell de la Unió Europea aprova el text definitiu de l’Acord d’associació, “un instrument al servei d’un futur millor per a Andorra”. El cap de Govern ha reiterat que la consulta vinculant per a la seva aprovació es farà “honorant a tots els meus predecessors que han defensat aquest acord i a les persones que durant més de nou anys han aportat el seu gra de sorra per fer-lo realitat.”

Espot ha asseverat que cal culminar les reformes necessàries per a fer compatibles el creixement econòmic amb la sostenibilitat. Si bé els sectors tradicionals han de continuar sent una font d’ingressos important, ha dit, “hem de posar llums llargs i evitar que els costos associats s’acabin pagant massa cars”. En aquest sentit, la llei del creixement sostenible i el dret a l’habitatge, la revisió de la Llei d’ordenament del territori i urbanisme o l’aplicació dels resultats dels estudis de càrrega parroquials, permetran, segons el cap de Govern, trobar l’equilibri i l’encaix entre el dret a la propietat privada, la utilització racional del sòl i dels recursos naturals, i el dret a l’habitatge.

Amb relació a la necessitat de diversificar l’economia, Xavier Espot ha afirmat que l’atracció de sectors vinculats amb la salut i la recerca, l’economia digital, l’emprenedoria i la innovació ha d’anar també associada a unes infraestructures internes ben dimensionades, una bona connexió amb l’exterior, un transport públic eficaç, un sistema educatiu i sanitari de qualitat, una universitat pública de referència o una àrea d’innovació atractiva.

El 2025, ha dit Espot, s’iniciarà amb l’entrada dels primers llogaters als pisos del parc públic d’habitatges de lloguer a preu assequible, que ja estarà conformat per prop de 200 a final d’any. El primer mes de l’any, a més, el salari mínim interprofessional s’incrementarà fins a una xifra que se situarà al tomb de 1.450 euros, amb l’objectiu de continuar caminant cap al 60% del salari mitjà.

El pressupost de 2025, ha destacat el cap de Govern, preveu serveis cabdals per al benestar de la ciutadania, amb inversions importants no només en habitatge, sinó en millores a la sanitat, per a fer front al projecte d’ampliació de l’hospital o la millora de la xarxa d’atenció oncològica i dels serveis de salut mental, o en infraestructures clau com les desviacions de la Massana i de Sant Julià de Lòria.

El tradicional discurs de Cap d’Any s’ha ofert des de l’Espai Columba, que acull des de l’agost, a banda dels frescos de Santa Coloma, les dues pintures murals de Sant Esteve d’Andorra la Vella, ‘La flagel·lació’ i ‘El bes de Judes’. Xavier Espot ha explicat que el retorn de les pintures significa “la recuperació d’uns valors intangibles que ens serveixen per a preservar i mantenir viu el passat, que ens identifiquen i ens uneixen”.