Portada del llibre “En l’amor i en la guerra”, d’Ildefonso Falcones

Títol: En l’amor i en la guerra

Autor: Ildefonso Falcones

Pàgines: 784

Editorial: Rosa dels Vents

Torna Ildefonso Falcones amb la seva novel·la mes esperada. Torna l’emoció de la millor literatura. Torna la saga de L’església del mar.

11 milions d’exemplars venuts.

Vint anys després de l’èxit imparable de L’església del mar, Ildefonso Falcones presenta la nova entrega de la saga de novel·la històrica mes llegida dels nostres temps.

“UN MÓN A PUNT DE CANVIAR PER SEMPRE. UN HOME MARCAT PER LA FORÇA DEL SEU LLINATGE. UNA HISTÒRIA D’AMOR, LLEIALTAT I VENJANÇA”.

L’any 2006, l’aleshores desconegut Ildefonso Falcones va protagonitzar el fenomen editorial més gran de la novel·la històrica en català amb la seva obra mestra, L’església del mar. Deu anys més tard, va arribar a mans del lectors l’apassionant continuació, Els hereus de la terra, que també va batre rècords de vendes. Ara, gairebé una dècada després, Rosa dels Vents, presenta el llançament de la tercera entrega d’una saga imprescindible per als amants de la millor novel·la històrica.

1442. Arnau Estanyol, net del protagonista de L’església del mar, serveix amb fervor al rei d’Aragó a la conquesta de Nàpols i els enemics eterns de la família aprofiten la seva absència per a irrompre al palau i atacar la seva fillastra, la jove Marina, amb conseqüències devastadores per a tothom. Així arrenca una enlluernadora novel·la èpica que recorre la segona meitat del segle XV, uns anys que van suposar la fi de l’obscurantisme medieval i l’inici d’un període més lluminós, el Renaixement. Arnau Estanyol, descendent d’aquests anys obscurs, veurà com el món es transforma al seu voltant, com canvia l’art de la guerra i com l’amor pot arribar a mudar el cor més endurit.

Font: lacasadellibro