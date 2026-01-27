Xavier Cornella, 14è al segon eslàlom FEC d’Alpensia

Aquest dimarts s’ha disputat a Alpensia (Corea del Sud) el segon eslàlom FEC (Fae East Cup), amb la presència de Xavier Cornella, que ha estat 14è, i Bartumeu Gabriel, que ha enforquillat i no ha pogut finalitzar. Cornella ha estat 14è amb un crono d’1.34.53, en una cursa en què ha estat condicionat per una primera mànega en què ha caigut, tot i que ha pogut aixecar-se i finalitzar i, fins i tot, acabar dins de la inversió. Amb tot, a la segona ja ha sortit amb temps perdut que ha lluitat, però tot i fer el segon millor temps ha acabat, finalment, en aquesta 14a posició.
Bartumeu Gabriel ha enforquillat a la primera mànega i ha quedat fora, tot i fer un bon esquí. El guanyador, aquest dimarts, ha estat l’italià Edoardo Saracco amb un temps d’1.32.01
Fred Beauviel, responsable de l’equip nacional, ha destacat l’esquí dels dos andorrans. “Estic satisfet perquè el nivell que estan mostrant els dos comença a ser molt interessant”.
Dimecres, dia de descans per a l’equip.