Joan Verdú, “out” a la primera mànega a la Copa del Món de Schladming

La Copa del Món de Schladming (Àustria) ha acollit, aquest dimarts, una nova cita del circuit mundial. Joan Verdú, que sortia amb el dorsal 23, no ha pogut completar la primera mànega. L’esquiador del Principat no ha pogut completar la setena cita de la temporada, amb unes condicions molt dures que han ocasionat nombrosos problemes a molts esquiadors -a la primera mànega han quedat fora 18-, i dels quals tampoc s’ha pogut salvar l’andorrà, que perdia la línia a l’inici de la cursa i quedava fora.
Verdú va ser 12è a la primera Copa del Món, a Sölden, després va acabar 16è a Copper Mountain. A les dues següents cites, Beaver Creek i Val d’Isère, va encadenar dos DNF, però a Alta Badia va tornar a puntuar amb la 19a posició, i a Adelboden va ser 20è. Avui dimarts, però, no ha pogut completar la cursa.
La pròxima cita per a Joan Verdú serà el 14 de febrer, als Jocs Olímpics d’Hivern Milano-Cortina.
