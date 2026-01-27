L’FRJ clou el cicle del 10è aniversari amb una conferència sobre benestar financer

El Fons de Reserva de Jubilació (FRJ) ha celebrat, aquest dimarts, el tancament del cicle de conferències organitzat amb motiu del seu 10è aniversari amb la sessió “Benestar financer: claus per guanyar tranquil·litat en la gestió de les finances personals”, que ha tingut lloc a l’Unsquare Studio d’Andorra la Vella.
Aquesta conferència posa el punt final a un cicle commemoratiu que, sota el lema “Pensions del futur, reptes i oportunitats d’avui”, ha volgut apropar a la ciutadania reflexions i coneixement al voltant del sistema de pensions, l’estalvi a llarg termini i la importància de la planificació financera per a garantir una jubilació adequada.
La sessió ha anat a càrrec de Jordi Martínez, director d’Educació Financera de l’Institut d’Estudis Financers (IEF), amb més de vint anys d’experiència en el sector financer. Durant la seva intervenció, el ponent ha abordat com l’estrès financer impacta en el benestar personal i ha ofert eines pràctiques per a millorar la presa de decisions econòmiques al llarg de les diferents etapes vitals, amb especial atenció a l’estalvi i la preparació de la jubilació.
La presentació tracta el benestar financer com un element clau de la salut mental i física, mostrant com l’estrès financer incrementa significativament el risc de problemes com l’ansietat, la depressió, l’insomni o les migranyes. Martínez ha definit les principals característiques d’una bona salut financera —tenir control de les despeses, un endeutament assumible, capacitat per a afrontar imprevistos i avançar cap als objectius vitals— i ha convidat a reflexionar sobre diferents etapes de la vida (independitzar-se, formar-se, jubilar-se) per a alinear decisions econòmiques amb objectius personals
En la segona part, la presentació ha ofert idees pràctiques per a millorar la gestió dels diners: l’estalvi automàtic, elaborar un pressupost (com la regla 50/30/20), crear un fons d’emergència, endeutar-se només quan tingui sentit i entendre bé el cost real dels crèdits. També ha destacat la importància d’invertir a llarg termini, començar com més aviat millor per a aprofitar l’interès compost, diversificar les inversions i tenir en compte comissions, impostos i inflació. El missatge final ha estat clar: l’estalvi i la inversió a llarg termini són essencials per a assolir una bona jubilació i tranquil·litat financera.
La conferència també s’ha pogut seguir en directe a través del web de RTVA (www.rtva.ad), amb l’objectiu de facilitar l’accés a tots els ciutadans interessats.
Amb aquesta darrera sessió, l’FRJ tanca un cicle de conferències que ha servit per a commemorar una dècada de gestió, creixement i compromís amb el futur de les pensions a Andorra, tot reforçant el seu paper en la promoció de l’educació financera i la sensibilització sobre la importància de planificar el futur econòmic amb antelació.
En aquest sentit, el president del Consell d’Administració de la CASS i del Fons de Reserva de jubilació, Marc Galabert ha manifestat que aquestes conferències que avui acaben han estat “un espai de reflexió, divulgació i compromís amb les generacions presents i futures”, reafirmant la voluntat del Fons de Reserva de Jubilació i de la CASS, de continuar impulsant iniciatives d’educació financera que contribueixin a garantir pensions sostenibles i una jubilació digna per al conjunt de la societat”.
El Fons de Reserva de Jubilació ha avançat que Jordi Martínez té previst fer una xerrada sobre benestar financer a estudiants d’FP i Batxillerat, aquest mateix dimecres, al matí.