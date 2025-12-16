Confirmen deu nous casos positius de pesta porcina africana

El conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, Òscar Ordeig, ha anunciat aquest dimarts la confirmació, per part del laboratori oficial del Ministeri espanyol, de deu nous casos de porcs senglars que han donat positiu de pesta porcina africana (PPA). D’aquesta manera, la xifra s’eleva a un total de 26 casos confirmats, tots ells dins del radi d’afectació establert.
Ordeig ha assegurat que aquest increment entra dins la normalitat, tenint en compte l’augment de la cerca activa de senglars infectats que s’està duent a terme aquests dies. Per tant, no es modifica ni el radi d’afectació ni l’operatiu d’actuació.
El conseller ha destacat que la bona gestió de les diferents crisis sanitàries que s’està fent es veu reflectida en les negociacions amb els diferents països als quals s’exporta. En aquest sentit, “avui s’ha sabut que, finalment, la Xina aplicarà aranzels del 9,8% a Espanya, en lloc del 20% que s’havia apuntat inicialment, i això és una molt bona notícia”, ha afirmat Ordeig.
S’aixequen les restriccions aplicades per a controlar la dermatosi nodular contagiosa
El conseller també s’ha referit a la bona actuació duta a terme en relació amb el control de la dermatosi nodular contagiosa que afecta el bestiar boví. La bona evolució de la malaltia permetrà que el pròxim 26 de desembre s’aixequin les restriccions aplicades al voltant del focus de l’Alt Empordà i, el 8 de gener, les del focus del Gironès.
Cal recordar que el primer cas de dermatosi nodular contagiosa (DNC) es va declarar el 3 d’octubre i que, des d’aleshores i fins al 19 de novembre, s’han confirmat un total de 17 focus: 16 en explotacions de boví a l’Alt Empordà i 1 al Gironès.
Ordeig també ha informat que s’han aprovat els barems d’indemnització pel sacrifici obligatori de bovins que s’han hagut de dur a terme per a fer front a la dermatosi nodular contagiosa a Catalunya.
Aquests imports han estat proposats pel Govern de Catalunya després d’un procés de negociació amb el sector. El pagament de les indemnitzacions es farà efectiu abans d’acabar l’any, ha afirmat el titular d’Agricultura.
A banda de les indemnitzacions pel sacrifici obligatori, el Govern català té previst convocar pròximament una nova ordre d’ajuts adreçada a la recuperació del potencial productiu de les explotacions afectades.