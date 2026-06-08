Horòscop del 8 al 14 de juny

Àries
del 21 de març
al 20 d’abril
Potser no arribareu a fer tot el que voleu, però sí que estareu molt ben acompanyats i això ja serà una recompensa prou gran com perquè us sentiu molt satisfets amb el que haureu pogut fer. En el camp de la parella les coses us aniran força bé i la comunicació serà molt fluida amb la tranquil·litat de poder parlar de qualsevol cosa sense patir i amb tota llibertat, és important que aprofiteu aquesta situació.
Taure
del 21 d’abril
al 20 de maig
Hi ha molt bona compaginació entre la feina i el plaer, fins al punt en què us sentireu molt segurs de vosaltres mateixos i això us donarà molta força per a lluitar pel que voleu, tindreu un bon recolzament per part de la parella, si en teniu, és clar, i sabreu dir el que toca en el moment més adequat, cosa que us facilitarà la vostra lluita personal. Tindreu molt bon rotllo amb la figura de la mare que sempre va bé.
Bessons
del 21 de maig
al 20 de juny
La veritat és que tindreu molta sort amb tot i, això, no passa gaire sovint, cal que ho aprofiteu i us espavileu per a canviar les coses que no us agraden i així estareu millor. Ara bé, hi ha un aspecte que no va gaire bé i és el de les amistats, en el qual podeu tenir alguna ensopegada i pot no anar gaire bé que diguem, haureu de mirar de no posar-vos massa amb la manera de fer de la gent que us envolta.
Cranc
del 21 de juny
al 21 de juliol
Ho tindreu molt bé en el camp de la feina, si cal anar a buscar-ne seran uns bons dies per a fer-ho, ara bé, heu de tenir en compte que no serà fàcil lluitar per la vostra autoestima que és el que porteu pitjor, heu de creure en vosaltres mateixos, si no ho feu vosaltres, qui voleu que ho faci? És molt important mostrar seguretat i pels vostres aspectes astrològics això serà el que us costarà més, esforceu-vos-hi.
Lleó
del 22 de juliol
al 21 d’agost
Tindreu una facilitat molt gran per a lligar, si esteu lliures i podeu, endavant! Ara, si ja teniu parella no us passeu que potser us acaben estirant les orelles. La veritat és que al llarg d’aquests dies tindreu moltes ganes de jugar i estareu molt contents, cosa que heu de fer allargar tot el temps que pugueu, en certa manera podreu contagiar a tothom amb la vostra alegria i això és el que heu de fer per a anar bé.
Verge
del 22 d’agost
al 21 de setembre
És molt probable que per part d’alguna amistat una mica més gran d’edat que vosaltres se us obri algun camí per atrobar alguna cosa interessant per a casa vostra, ja bé sigui que us donin un moble o alguna cosa per a decorar la casa, o bé, us donin pistes per a trobar una casa per a viure si és que us fa falta. A banda d’això, tindreu alguna conversa amb la mare que us anirà d’allò més bé per a pujar els ànims.
Balança
del 22 de setembre
al 22 d’octubre
L’empenta que tindreu per a tirar endavant totes les coses serà impressionant, no voleu que ningú us faci cap favor i, per tant, us poseu les piles per a poder trencar amb totes aquelles coses que us fan por o respecte i que sempre deixeu per a fer més endavant. Doncs ara ha arribat el moment de fer-ho tot sense tenir por de res. Però, això no vol dir que us hagueu de posar tossuts amb coses que no toquen, penseu!
Escorpí
del 23 d’octubre
al 21 de novembre
Sembla que les coses del tema amorós se us estan posant una mica de cara i és important que mireu de posar-hi de la vostra part perquè acabi d’anar tot bé. Amb el que m’haureu de vigilar és amb el tema dels diners, que la veritat és que està anant una mica de baixa i no va gaire bé que diguem. És qüestió de que us poseu les piles i comenceu a comptar fins on podeu arribar, què us convé i què no per a anar afluixant.
Sagitari
del 22 de novembre
al 20 de desembre
Fins i tot serà maco veure com us ho feu per a espavilar-vos amb els embolics que anireu tenint, i és que fa gràcia el fet de que trobareu les sortides més estrambòtiques que ens podem imaginar i amb una alegria que serà impressionant. I és que tot i que estareu als núvols us sortirà tot rodó. Una de les coses que heu de tenir present és que també podeu tenir sort amb tema dels jocs, però no aposteu gaire.
Capricorn
del 21 de desembre
al 19 de gener
Tindreu la sensibilitat molt a flor de pell i això us pot portar algun moment de tensió, heu de mirar de no ficar-vos en embolics sentimentals de terceres persones perquè de ben segur acabarà tocant-vos el rebre a vosaltres i tampoc cal. Mireu de passar-vos-ho bé anant una mica de festa amb els amics i no us deixeu envair pels problemes sentimentals, més aviat esquiveu-los, us anirà millor.
Aquari
del 20 de gener
al 18 de febrer
Pot ser que tingueu algun desengany en el sexe, però no us ho agafeu molt a pit que són coses que passen i no té perquè ser un problema greu. A banda d’això, la veritat és que tindreu uns dies molt especials tant en la feina com en la parella, tenint molt bon rotllo amb la figura del pare i sabent com actuar en cada moment davant dels diferents problemes sorpresa que se us puguin presentar.
Peixos
del 19 de febrer
al 20 de març
Teniu ficat al cap que és el moment de canviar moltes coses i que heu de fer mans i mànigues per a deixar-ho tot arreglat i diferent. Us aconsello que no tingueu tanta pressa que les coses s’han d’anar fent poc a poc per a anar bé i no cal ser tan radical. A part, si teniu una mica de paciència us vindran coses ben bones que us faran estar molt més bé del que us penseu, o sigui que calma i tranquil·litat.