Teresa Ventura

Després de l’èxit assolit l’any anterior amb el Musical “Mamma mia”, l’Escola de Musica i la Secció de teatre i cant del Comú d’Escaldes Engordany, en la proposta per al Festival de fi de curs del 2026, els professors han fet una nova opció amb la inclusió de bandes sonores de films com “Gladiator”, “La familia Adams”, etc.
Ho han fet amb una sèrie d’innovacions que han sabut combinar teatre i música, i també una diversitat d’instruments en un festival que, una vegada més, ha omplert de color la sala del Prat del Roure, el dimarts, dia 9 de juny, i que, per cert, ha coincidit amb nombrosos actes arreu del país.
En el Festival del Comú d’Escaldes 2026, s’ha de destacar el cant del solista tenor que també va cantar a Catalunya per al Papa Lleó XIV, i el qual ha donat el to solista al Festival de fi de curs de Música. Un conjunt de diversitat musical on s’ha de mencionar l’aportació del professor de guitarra Angel Sanz, i els altres professor de l’Escola de Musica i Teatre, el quals fan una tasca pedagògica a tots nivells, també educatius, on la formació musical exigeix d’un treball intensiu durant tot l’any.
Destacar el mateix dia 9 de juny, la inauguració del “World Press Photo 2026”, que és la primera vegada que es presenta al Principat d’Andorra, amb el primer Premi i els dos finalistes del prestigiós guardó. S’ha de parlar de l’original homenatge als fotoperiodistes morts en les guerres, sobretot a Gaza. Una aportació del dissenyador, Pere Moles, que, per cert, és un dels promotors d’aquest esdeveniment del fotoperiodisme mundial. Així, i referent a l’Espai Memorial, a part dels monòlits simbòlics, els autors, dirigits per Pere Moles, han escrit tots els noms dels periodistes esmentats en diversos llistats de cada guerra on han mort, en un treball que, en la foscor de l’espai, es poden visionar a petita escala, en un acurat perfil que omple l’espai per a la reflexió de la llibertat de premsa. Ara es la primera vegada que el Principat d’Andorra hi participa amb vistes a una continuïtat.
“El World Press Photo” es fa fundar l’any 1955 i és una plataforma internacional que mostra el poder de la fotografia per a entendre millor la realitat i generar la reflexió a través de les imatges. (Àfrica, Europa, Amèrica i Àsia-Oceania). La mostra, ubicada a l’Espai Cultural de Hotel Pol, a Sant Julià, es podrà visitar fins el 30 de juny.
Text: Teresa Ventura. Membre de l’Associació de Professionals de la Comunicació d’Andorra (APCA) i exmembre de la Federación Española de Periodistas i Escriptores de Turismo de España (FEPET).
Fotos: Lluís Casabella Vehils (Festival de Música del Comú d’Escaldes).