Trucs per a congelar el julivert fresc

El julivert és un dels condiments més utilitzats en la cuina mediterrània i en molts altres països. Fragant i aromàtica, però també delicada, aquesta herba es deteriora si es guarda molts dies en la nevera. Per aquest motiu, el julivert que no s’empri de seguida, ben rentat i escorregut, es pot congelar, i d’aquesta manera es manté en perfecte estat sense perdre el seu sabor original. Si se segueixen els següents consells, es pot disposar d’aquesta herba aromàtica en qualsevol moment per a afegir a les receptes que vulguem.
Abans de congelar el julivert, convé rentar bé les fulles sota el doll d’aigua freda i sacsejar-les per a eliminar tota l’aigua. Convé assecar-les també amb un drap per a assegurar-nos que no queden gotes.
Una vegada escorregut, hi ha tres maneres per a congelar-lo, depenent de l’ús que li donarem. Es poden congelar els rams de julivert frescos i sencers. D’aquesta manera, quan es descongela, s’esmicola fregant-ho amb les dues mans.
La segona opció és picar o trossejar el julivert fresc i congelar-lo ja preparat per a afegir als plats. I la tercera és utilitzar una glaçonera per a conservar les fulles cobertes amb oli d’oliva.
El julivert es pot guardar en el congelador en paquets individuals amb la quantitat que es vagi a emprar cada dia. A més de la glaçonera amb oli, podem embolicar-lo en paper d’alumini o en bosses de congelació.
És important col·locar una etiqueta a l’envàs que indiqui la data de congelació i el nom del producte.
Recordem que el julivert congelat es manté en bon estat durant mig any.
I quin ús li podem donar? El julivert és una planta originària de la zona mediterrània i aporta proteïnes, fibra, calci, ferro, potassi i vitamina A, entre altres nutrients. Aquesta planta s’usa en molts plats per a millorar el sabor dels ingredients principals. Si s’abusa d’ell, pot fins i tot ocultar el sabor d’alguns ingredients, per la qual cosa convé afegir-lo amb moderació.
Algunes receptes que inclouen julivert en la seva elaboració són les següents: fesols tendres saltats amb julivert i llimona; patates al forn amb all i julivert; o cintes amb salsa de nous, alfàbrega i julivert.