Viure en la frustració, una manera de sobreviure

La frustració es podria resumir en haver invertit el nostre temps o diners en aconseguir un estil de vida, perquè teníem unes expectatives i el resultat final no és l’esperat. Però lluny, d’intentar canviar-ho o, simplement, abandonar-ho i començar un de nou, ens quedem en ell. La mandra, la por, la comoditat del moment, la dependència econòmica o emocional, etc., ens condicionen per a fer el pas. A tall d’exemple, tenim la gent que de jove somiava a viatjar sovint i, actualment, amb quaranta anys, no ha sortit quasi del seu país o continent. Un altre exemple el trobem en la persona que desitjava tenir fills, però, la seva parella sentimental, no, i en comptes de deixar-la i començar una relació amb algú altra, ha abandonat la idea.
Aleshores, per a no caure en la depressió o allunyar-se del malestar mental, la persona ho compensa adquirint un estil de vida que, tot i no omplir-la emocional, la manté distreta. És a dir, en comptes de viure com realment ho desitja, prefereix emmascarar el seu estat anímic i continuar en la presó subjectiva que s’ha creat. La ment és tan poderosa que, només imaginant una realitat paral·lela a la que tenim, crea les mateixes sensacions, emocions i sentiments. No distingeix entre la realitat i la ficció, i això ho podem comprovar tancant els ulls i pensant en algun moment agradable al mateix temps i inevitablement, sentirem plaer, calma o alegria.
Doncs, així és viure en la frustració, deixar córrer el temps i viure en el passat, recordant els bons moments, en comptes de crear-ne de nous. La persona s’endinsa en una rutina, costums i hàbits per no haver de pensar i així, moure’s per inèrcia: s’aixeca, esmorza, compleix amb les seves obligacions, s’alimenta per a no morir i se’n torna al llit. És el resultat de viure en la presó mental, la persona fa qualsevol activitat només perquè el temps passi més de pressa, no important, així que, aporti cap coneixement específic, atès que, l’objectiu principal és no emmalaltir mentalment.
També podeu seguir-me a https://www.facebook.com/elbachirri.