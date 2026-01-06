Cerquen voluntaris per a l’acompanyament educatiu i el Bicibús de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell, a través del Pla Educatiu d’Entorn (PEE), ha encetat una campanya amb l’objectiu d’aconseguir voluntariat per a dos dels projectes que fomenten actualment en aquest terreny: l’acompanyament educatiu i el Bicibús. En el primer cas, se cerca que les persones que hi estiguin interessades puguin oferir suport a infants i joves en activitats de reforç escolar. La col·laboració es farà durant una hora i quart cada setmana, a les escoles corresponents.
Pel que fa a la segona petició, es tracta d’acompanyar en bicicleta l’alumnat que faci ús de la iniciativa del Bicibús, que consisteix a anar a classe en bicicleta, en grup, un cop a la setmana i amb un recorregut definit. Aquesta activitat es fa els divendres al matí (entre 2/4 de 9 i les 9) i es fa amb dues rutes: una a l’Escola Mossèn Albert Vives i l’altra a l’Escola Pau Claris.
Les persones que vulguin implicar-se en alguna d’aquestes dues accions de voluntariat es poden posar en contacte amb el PEE al telèfon 973 35 00 10 (extensió 8049) o bé al mòbil 600 40 93 06.