Els aliments prohibits per als gats

Alimentar un gat sembla senzill, però molts dels productes que consumim habitualment poden ser nocius o, fins i tot, letals per a ell. Conèixer quins aliments evitar és essencial per a garantir-li una vida llarga i saludable. La xocolata és un dels més perillosos: conté teobromina, una substància que el seu organisme no pot eliminar i que pot afectar el cor i el sistema nerviós.
També s’han d’evitar les cebes i l’all, que provoquen anèmia i trastorns digestius greus. Altres aliments com les patates crues, la col de cabdell, el nap o els xampinyons poden causar diarrees, gasos o intoxicacions.
Les fruites amb pinyol o llavor (com les pomes o cireres) contenen compostos cianogènics tòxics.
L’alvocat, per la seva banda, té persina, un element que danya el cor i els pulmons. Les nous, especialment les de macadàmia, poden generar febre i tremolors, mentre que la nou moscada pot causar al·lucinacions.
Un altre mite és la llet. Després del deslletament, la majoria de gats perden la capacitat de digerir la lactosa i poden patir diarrea o vòmits. Tampoc no s’ha de donar cafè ni te, ja que la cafeïna accelera el ritme cardíac i pot ser mortal.
Aquests errors alimentaris poden derivar en diverses malalties. Les al·lèrgies alimentàries provoquen picor, irritacions cutànies o problemes respiratoris. La diarrea persistent i la colitis són símptomes habituals d’una dieta desequilibrada, mentre que la gastritis i la inflamació de l’esòfag poden aparèixer per aliments inadequats o mal conservats.
Per a evitar aquests trastorns, cal oferir un pinso equilibrat i específic per a gats, mantenir l’aigua sempre neta i introduir qualsevol canvi de dieta de manera gradual. Consultar el veterinari és clau per a adaptar l’alimentació a l’edat i necessitats del felí. Cuidar el que menja és, sens dubte, una de les millors maneres de demostrar-li amor i garantir-li benestar.
Recorda: un gat sa és un gat feliç, i la seva salut comença al seu plat. Fer-lo menjar bé és cuidar-lo per dins i per fora.
Cada àpat és una oportunitat per a reforçar el vincle amb el teu company pelut. L’amor també s’alimenta amb responsabilitat i cura diària.
Per Tot Sant Cugat