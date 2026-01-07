Els aliments prohibits per als gats

Els gats no poden menjar qualsevol aliment
Els gats no poden menjar qualsevol aliment

Alimentar un gat sembla senzill, però molts dels productes que consumim habitualment poden ser nocius o, fins i tot, letals per a ell. Conèixer quins aliments evitar és essencial per a garantir-li una vida llarga i saludable. La xocolata és un dels més perillosos: conté teobromina, una substància que el seu organisme no pot eliminar i que pot afectar el cor i el sistema nerviós.

També s’han d’evitar les cebes i l’all, que provoquen anèmia i trastorns digestius greus. Altres aliments com les patates crues, la col de cabdell, el nap o els xampinyons poden causar diarrees, gasos o intoxicacions.

Les fruites amb pinyol o llavor (com les pomes o cireres) contenen compostos cianogènics tòxics.

L’alvocat, per la seva banda, té persina, un element que danya el cor i els pulmons. Les nous, especialment les de macadàmia, poden generar febre i tremolors, mentre que la nou moscada pot causar al·lucinacions.

Un altre mite és la llet. Després del deslletament, la majoria de gats perden la capacitat de digerir la lactosa i poden patir diarrea o vòmits. Tampoc no s’ha de donar cafè ni te, ja que la cafeïna accelera el ritme cardíac i pot ser mortal.

Aquests errors alimentaris poden derivar en diverses malalties. Les al·lèrgies alimentàries provoquen picor, irritacions cutànies o problemes respiratoris. La diarrea persistent i la colitis són símptomes habituals d’una dieta desequilibrada, mentre que la gastritis i la inflamació de l’esòfag poden aparèixer per aliments inadequats o mal conservats.

Per a evitar aquests trastorns, cal oferir un pinso equilibrat i específic per a gats, mantenir l’aigua sempre neta i introduir qualsevol canvi de dieta de manera gradual. Consultar el veterinari és clau per a adaptar l’alimentació a l’edat i necessitats del felí. Cuidar el que menja és, sens dubte, una de les millors maneres de demostrar-li amor i garantir-li benestar.

Recorda: un gat sa és un gat feliç, i la seva salut comença al seu plat. Fer-lo menjar bé és cuidar-lo per dins i per fora.

Cada àpat és una oportunitat per a reforçar el vincle amb el teu company pelut. L’amor també s’alimenta amb responsabilitat i cura diària.



Per Tot Sant Cugat

