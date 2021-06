Vilarrubla i Riba presenten la 37a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor amb novetats

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, han presentat la 37a edició de la Universitat d’Estiu i Tardor, que enguany s’engloba sota el títol ‘La Unió Europea: reptes i perspectives’. Una edició que es recupera després de l’aturada obligada de l’any passat a causa de la pandèmia de SARS-CoV-2, i que tindrà un format renovat i actualitzat. Això sí, la ministra ha remarcat que es manté la voluntat que “la Universitat d’Estiu i Tardor segueixi sent un “fòrum de reflexió i obertura al món, gratuït i adreçat al conjunt de la societat civil”.

La titular d’Educació ha fet valdre el prop de 40 anys de la Universitat, que va néixer el 1982 com una iniciativa de la Lídia Armengol en el marc de la Conselleria d’Educació i Cultura i amb la vocació d’analitzar temes d’actualitat amb rigor i exhaustivitat, des d’una perspectiva pluridisciplinària. Així, ha continuat Vilarrubla, “hem volgut aprofitar les necessitats i oportunitats sorgides d’una societat transformada per les vivències de la pandèmia“.

A partir d’aquesta mateixa edició, les sessions es reparteixen durant el darrer trimestre de l’any –i no en una sola setmana, com passava ara– i el nom passa a ser Universitat d’Estiu i Tardor d’Andorra. A més, es combina el format de les sessions: una part es faran de manera presencial, al Centre de Congressos d’Andorra la Vella, i altres en línia. Totes les sessions són gratuïtes i tindran traducció simultània al català.

Així, el secretari d’Estat d’Afers Europeus, ha presentat les ponències previstes per aquesta 37a edició. El 13 de setembre es farà la sessió inaugural, amb l’obertura del cap de Govern i la ponència inaugural ‘L’estat de la Unió Europea: crisi i reforma’, a càrrec de Pol Morillas. L’endemà, 14 de setembre, l’excap de divisió del Servei Europeu per a l’acció Exterior i excap negociador adjunt de la UE per a l’acord d’associació amb Andorra, Claude Maerten, serà al Principiat per oferir la conferència ‘La Unió Europea i els acords d’associació’.

La següent sessió prevista, en format telemàtic, serà el 4 d’octubre i la dirigirà el politòleg Robin Niblett i portarà per títol ‘La Unió Europea i el Brexit’. Finalment, el 9 de novembre es farà la darrera sessió, també presencial, amb l’ara rectora del Col·legi d’Europa i exalta representant de la UE per als Afers Exteriors i la Política de Seguretat, Federica Mogherini. Tancarà l’acte la ministra Vilarrubla.