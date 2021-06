Col·laboració del Govern i la FACIP per a la restauració dels rius

Tal com han explicat, l’entesa preveu que les obres que tinguin una afectació sobre el medi aquàtic i com a conseqüència, una degradació dels hàbitats aquàtics i una minva en les poblacions piscícoles, caldrà fer una repoblació piscícola en acabar les obres i també una restauració dels hàbitats.

A més, Calvó ha explicat que en el cas d’obres que tinguin una afectació sobre el medi aquàtic, però que no suposin una minva en les poblacions piscícoles o es valori que aquestes poblacions es poden recuperar de manera natural sense necessitat de repoblacions, s’impulsaran repoblacions piscícoles en un altre ecosistema aquàtic, així com una restauració o millora d’hàbitats aquàtics en altres zones.

En aquest mateix sentit, Filloy ha destacat que arran de l’entesa, el Ministeri promotor de les obres preveurà una partida en el pressupost de l’obra per aquest efecte. Per la seva banda, Cabanes ha destacat que aquest punt reforça la sensibilitat del Ministeri per la natura i suposa impulsar quelcom que fins ara mai s’havia assolit. “És una gran notícia pels ciutadans, pels pescadors i pels turistes”, ha emfatitzat el president de la FACIP.

En els darrers anys s’ha promogut la pesca sense mort, pràctica sostenible i respectuosa amb les poblacions piscícoles. De fet, Calvó ha emfatitzat que l’evolució d’aquesta pràctica ha evolucionat de forma molt positiva d’ençà de la creació del primer permís d’acotat sense mort el 1997. Actualment, la pràctica de la pesca sense mort representa 1.700 pescadors a l’any, més del 40% de la totalitat dels permisos d’acotat expedits, i les llicències turístiques prop del miler, el 30% de les llicències turístiques expedides. “Per aquest motiu era molt important signar la col·laboració per seguir mantenint viva la pràctica i promocionar la més sostenible”, ha destacat la ministra.

Millores dels accessos al riu

La presentació als mitjans, que s’ha celebrat a prop del riu Gran Valira a Sant Julià de Lòria, ha permès visualitzar també el treball endegat pel Govern el 2017, coordinat de manera conjunta amb la FACIP, per a millorar els accessos als rius pels pescadors. En aquests termes, Calvó ha desgranat que durant aquest temps s’han materialitzat una vintena d’accessos al riu Gran Valira des de la frontera del riu Runer fins a la confluència dels dos Valires.

En complement d’aquests, en les obres del Pla Sectorial d’Infraestructures Verdes promogudes pel Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat o en el desenvolupament dels plans parcials de titularitat privada vora el riu, s’ha fet incís en l’accessibilitat al marge del riu per facilitar el pas dels pescadors, els treballs tècnics de retirada de residus o de manteniment de la vegetació de ribera, així com l’accés dels equips de socors.