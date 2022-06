Vilarrubla defensa a la Precimera de l’ONU la necessitat d’educar en cultura democràtica, pau i inclusió

La ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, participa aquests dimecres i dijous en la Precimera de les Nacions Unides per a la Transformació de l’Educació que té lloc a París, i on hi prenen part un miler de participants –entre ells, més d’un centenar de ministres, viceministres i secretaris d’Estat d’arreu del món–.

La trobada té com objectiu explorar diversos debats sobre l’educació i establir una agenda concreta per a la Cimera de caps d’Estat i de Govern que tindrà lloc al setembre a Nova York, a la seu de l’ONU, i que té la voluntat de mobilitzar una major voluntat política per a repensar i accelerar el progrés de l’educació i l’agenda 2030 en general.

En aquest context, es convida a la Precimera als Estats membres perquè puguin compartir iniciatives i experiències i reflexionar i fer propostes sobre la temàtica escollida per a enguany.

Entre els temes de debat proposats, hi ha la qüestió de com s’hauria d’abordar l’educació en cada país per a construir un futur pacífic, pròsper, just i sostenible. Durant el seu discurs, la ministra Vilarrubla ha fet referència a la necessitat de promoure una educació per a la pau, “particularment en aquests temps difícils on Europa viu de nou una guerra”.

Per a la titular de la cartera, “la millor resposta per als reptes actuals és una educació de qualitat i una educació de qualitat significa una educació per a la cultura democràtica, inclusiva i plurilingüe per a promoure la comprensió i el diàleg interculturals”.

La ministra també ha destacat en la seva al·locució que, des de fa més d’una dècada, l’ensenyament al Principat ha endegat una transformació profunda per tal de conferir-se d’una nova orientació basada en el model competencial. “És important reforçar les capacitats dels alumnes i ciutadans amb competències democràtiques, d’acció i d’emprenedoria, socials i emocionals, i de competències d’aprenentatge autònom per a poder-se adaptar a les diferents situacions i contextos i aplicar-los al llarg de la vida”.

Finalment, Vilarrubla, també s’ha referit a la importància d’educar en el desenvolupament sostenible i convertir-ho en una prioritat: “els joves estan cada cop més implicats en les accions per a protegir el medi ambient i revertir el canvi climàtic; se’ls ha d’escoltar i encoratjar, perquè el nostre futur i el planeta estan en joc”.

Reunions bilaterals amb Espanya i l’Argentina

Durant la seva estada a París, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha coincidit amb la seva homòloga espanyola, Pilar Alegría, i posteriorment, s’ha reunit amb el secretari d’Estat, José Manuel Bar Cendón. Vilarrubla i Bar Cendón han pogut conversar dels diferents temes d’interès entre els dos països en el context educatiu.

Concretament, s’han compromès a treballar a curt termini per a reconèixer els diplomes de Formació Professional expedits a Andorra a Espanya, i més especialment després del canvi de model que aquest tipus de formació està experimentant al Principat amb la voluntat d’equiparar-se més amb els estàndards europeus i a la demanda del mercat.

Paral·lelament, la ministra també ha pogut trobar-se amb el seu homòleg argentí, Jaime Perczyk, amb qui, igualment, s’han emplaçat a trobar mecanismes de col·laboració que pugin beneficiar als estudiants d’ambdós països.

D’altra banda, Ester Vilarrubla ha pogut saludar el nou ministre d’Educació Nacional i Joventut de França, Pap Ndiaye, que va assumir el càrrec fa poc més d’un mes, i a qui ha convidat a visitar el Principat.

Finalment, Vilarrubla ha saludat la ministra de Gabón, Camélia Ntoutoume Leclercq, i s’ha reunit amb representants de Human Rights Watch, que li han presentat una iniciativa per a ampliar el dret internacional per a adaptar-lo a la realitat actual. Així, es pretén treballar en un protocol opcional del Conveni sobre els Drets dels Infants que garanteixi explícitament el dret a l’educació secundària gratuïta i, al menys, un any d’educació preescolar gratuïta i obligatòria.