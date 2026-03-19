Victòria de Calvo a l’eslàlom FIS de Candanchú, amb Estruga tercer en homes i Piccino quarta en dones

Aquest dijous, l’estació espanyola de Candanchú ha acollit un primer eslàlom FIS en categoria masculina i femenina i amb l’equip nacional i els EEBE U19 de la FAE. En homes, Àlvar Calvo ha estat el guanyador de la cursa i Pirmin Estruga ha estat tercer. En dones, Ainhoa Piccino ha acabat quarta.
En la cursa masculina, Àlvar Calvo s’ha imposat amb 1.28.08, per davant de l’espanyol Javier Fernández (+0.21) i, a més, ha marcat 39.58 punts FIS, millor que els actuals 40.51. Pirmin Estruga, que ha estat tercer amb +0.68. Max Black, que a la primera mànega liderava la prova, a la segona s’ha deixat temps per a acabar 5è a 1.16 de Calvo. Encara dins del top10 han acabat Salva Cornella, 6è a 3.11, Àlex Comellas, 8è a 3.61, i el també andorrà Carlos Salinas, 9è a 3.65. També han acabat Marc Delgado (13), Jordi Rogel (15), que ha marcat 82.01 quan té 112.27 i Sergi Puigdemasa (19). Han quedat fora a la segona mànega Èric Mitjana, Marcel Pérez i Èric Guimerà
En la cursa femenina Ainhoa Piccino ha estat quarta amb 1.38.03, a 5.02 de l’espanyola Martina Terren, que ha guanyat amb 1.33.01. Piccino era 7a a la primera mànega i marcava el quart temps a la segona. Per la seva part, Isabella Pérez i Carlota Comellas, que a la primera mànega eren 4a i 5a respectivament, han quedat fora a la segona.
Divendres, nova cursa d’eslàlom FIS a la mateixa estació.