De divendres a diumenge, les últimes Copes del Món per a Gina del Rio, a Lake Placid

L’equip de fons es va desplaçar el passat diumenge als Estats Units per a disputar aquest pròxim cap de setmana l’última gran cita de la temporada, les tres curses de Copa del Món de Lake Placid, amb la fondista del Principat, Gina del Rio, a la sortida en les tres proves. La primera cita serà aquest divendres, a partir de les 18:00 hores, (horari andorrà), amb els 10km individuals en clàssic. El dissabte serà el torn de l’sprint en lliure, que començarà a les 15:30 hores (hora d’Andorra) amb les classificatòries, mentre que les finals seran a les 18:00 hores (horari andorrà).
Ja per al diumenge està reservada l’última cursa de la temporada WC de Gina del Rio, la 20km mass start en lliure, que tindrà lloc a partir de les 19:30 hores (hora d’Andorra).
Xabier del Val, entrenador: “Vam viatjar el diumenge als Estats Units i els primers dies van ser d’adaptació al canvi horari i tot plegat. La Gina està bé, i ja vam fer dimecres un bon entrenament d’intensitat. Anem a per les tres curses amb l’objectiu de fer-ho el millor possible i continuar amb la dinàmica de Lahti, i a veure els resultats que vindran”.