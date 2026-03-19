Jordina Caminal, 27a al segon entrenament de descens de les Finals EC

L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, ha disputat aquest dijous el segon entrenament oficial de descens de les finals de la Copa d’Europa de velocitat que se celebren a Saalbach (Àustria), finalitzant en la 27a posició. Tot i que s’ha saltat alguna porta del traçat, l’andorrana ha finalitzat amb un crono de 1.15.88, a 2.67 del millor registre, que ha estat per a l’estatunidenca Haley Cutler (1.13.21).
Divendres serà dia de cursa de descens. Per al dissabte, en canvi, està assignada la cursa de supergegant.