Jordina Caminal, 27a al segon entrenament de descens de les Finals EC

Jordina Caminal, al descens del dissabte, a Val di Fassa
Jordina Caminal, al descens de Val di Fassa. Foto: Agence Zoom

L’esquiadora del Principat, Jordina Caminal, ha disputat aquest dijous el segon entrenament oficial de descens de les finals de la Copa d’Europa de velocitat que se celebren a Saalbach (Àustria), finalitzant en la 27a posició. Tot i que s’ha saltat alguna porta del traçat, l’andorrana ha finalitzat amb un crono de 1.15.88, a 2.67 del millor registre, que ha estat per a l’estatunidenca Haley Cutler (1.13.21).

Divendres serà dia de cursa de descens. Per al dissabte, en canvi, està assignada la cursa de supergegant.

