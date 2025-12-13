Victòria clau per a la permanència del BC Andorra contra el Granada (86-81)

Quarta victòria a l’ACB del BC Andorra de Joan Plaza, en un importantíssim i patit triomf (86-81) davant del cuer, el Granada, que deixa l’equip del Principat tres victòries per sobre de la zona de descens. El duel ha començat molt igualat, amb Lluís Costa dirigint a la perfecció els ‘nazarís’, mentre que els tricolors començaven amb un Artem Pustovyi imperial sota la pintura fent 10 punts en els primers cinc minuts de l’encontre i un Kyle Kuric que li ha agafat molt bé el relleu amb bon encert des del triple. Amb el 22-22 s’ha arribat a la fi del primer quart.
En el segon període, el punt feble dels andorrans ha estat el rebot ofensiu del Granada, que ha agafat fins a 8 rebots en atac abans del descans i se sumaven a les 10 pilotes perdudes dels de Joan Plaza que veien com el millor jugador fins ara del partit, Artem Pustovyi, es carregava amb tres faltes i un Shannon Evans que encara no despertava. Uns extraordinaris Luka Bozic, Matt Thomas i Tunde Olomowyia feien que els andalusos marxessin amb avantatge al descans, amb el 42-47.
A la sortida de vestidors ha passat un temporal per Andorra que portava el nom de Shannon Evans. Per fi despertava el nord-americà amb passaport guineà que ha acabat amb 27 punts i 6 assistències d’autèntic luxe. Els andorrans capgiraven el marcador en el tercer quart acabant amb 68-65.
Al quart i últim període, els tricolors han obtingut la màxima diferència sobrepassant els 10 punts, però el BC Andorra no ha sabut tancar el partit. Si a poc més de dos minuts per a acabar els del Principat guanyaven 83-71, de sobte han encadenat mals atacs mentre el Granada sumava de tres en tres i en un obrir i tancar d’ulls els locals només manaven per 2 punts (83-81). Ha estat llavors, a manca de 27 segons, que, qui si no, Shannon Evans, completava una penetració inversemblant a cistella posant el 85-81. Els visitants han errat des de la línia de de tres, mentre que els del Principat han fallat cinc dels últims sis llançaments des del tir lliure dels 20 últims segons de partit. Per fortuna, l’encontre finalitzava amb un 86-81 en l’electrònic.
El proper partit del BC Andorra serà el diumenge, 21 desembre, a les 18 hores, a la pista del Saragossa.
Anotadors del BC Andorra: Shannon Evans (27), Morris Udeze (2), Aaron Best (0), Rafa Luz (1), Stan Okoye (12), Chumi Ortega (2), Ferran Bassas (0), Justin McCoy (6), Kyle Kuric (16), Rubén Guerrero (0), Yves Pons (8), Artem Pustovyi (12).
Anotadors del Granada: Jonathan Rousselle (4), Tunde Olomowyia (11), Matt Thomas (20), Lluis Costa (11), Pere Tomàs (0), Travin Munnings (2), William Howard (3), Luka Bozic (24), Beka Burjanadze (6).