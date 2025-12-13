Íria Medina és 9a a Kaltenbach i Pirmin Estruga acaba 10è a Pyha

Aquest dissabte, l’esquiadora del Principat, Íria Medina, ha disputat el primer gegant FIS de Kaultenbach, a Àustria. L’andorrana ha estat 9a. Medina, que a la primera mànega se situava amb el 5è temps, a +0.27, a la segona mànega ha fet el 15è parcial amb +1.13 i ha acabat finalment en la 9a posició amb un temps total de 1.53.57, a 0.99 de la guanyadora, que ha estat l’alemanya Elina Lipp. Diumenge, segona prova de gegant FIS a la mateixa estació.
De la seva banda, aquest dissabte s’ha disputat l’última cursa de gegant a Pyha (Finlàndia), en aquest cas un cursa National Junior Race (NJR) en què Pirmin Estruga ha estat 10è. L’esquiador del Principat ha finalitzat 10è amb 1.36.55, a 2.65 del guanyador, el finlandès Altti Pyrro, que s’ha imposat amb 1.33.90.
Per altra part, no ha pogut completar la segona mànega Àlvar Calvo, que a la primera feia el segon millor temps amb +0.23 respecte a Pyrro. Tampoc ha finalitzat, en aquest la primera mànega, Maià Font.