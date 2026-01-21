Vestir o disfressar els animals és bo?

Cada cop és més habitual veure animals de companyia amb disfresses, sobretot en festes com Carnaval, Halloween, aniversaris o altres celebracions. Les xarxes socials s’omplen d’imatges de gossos, gats o, fins i tot, conills vestits amb tota mena de roba i complements. Però, és realment una mostra d’afecte o pot esdevenir un acte de crueltat involuntària?
Els experts en etologia adverteixen que no tots els animals toleren de la mateixa manera portar peces de roba. Els gossos de raça petita o sense gaire pèl poden acceptar abrics lleugers a l’hivern, però d’altres se senten incòmodes o angoixats. El més important és respectar-ne el llenguatge corporal: si l’animal intenta treure’s el vestit, es mou amb rigidesa o mostra signes d’estrès, cal retirar immediatament la disfressa.
El benestar ha de prevaldre sempre sobre l’estètica o la moda. Les peces que s’utilitzin han de ser transpirables, no limitar els moviments i no tenir elements que puguin causar ferides o enredar-se. A més, s’ha d’evitar disfressar-los durant massa temps o en ambients calorosos, ja que poden patir cops de calor o irritacions a la pell.
Alguns professionals recorden que, més enllà de la roba, la millor manera de demostrar afecte és oferint una bona alimentació, atenció veterinària i moments de joc. Disfressar-los pot ser divertit per a nosaltres, però per a ells pot resultar una font d’estrès innecessari.
En conclusió, disfressar una mascota no és cruel si es fa amb seny, durant poc temps i respectant-ne la comoditat. Tanmateix, si ho fem només per aconseguir una foto divertida sense tenir en compte com se sent l’animal, pot convertir-se en una pràctica poc ètica. Estimar-los és també entendre’ls i garantir-ne el benestar en tot moment.
La convivència amb un animal és un vincle basat en la confiança i el respecte. Quan els convertim en objectes d’entreteniment o en accessoris per lluir, trenquem part d’aquesta connexió tan especial. Les mascotes no necessiten disfresses per a ser adorables: la seva autenticitat i el seu afecte ja són prou valuosos.
Si realment volem celebrar alguna cosa amb ells, fem-ho d’una manera que els faci sentir segurs i tranquils.
