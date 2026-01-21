Les dificultats formen el nostre caràcter

Les dificultats trobades durant la vida, les situacions desagradables, podríem dir, en bona part condicionen el nostre caràcter. Així doncs, depenent de la nostra personalitat, podem acabar sent porucs, valents, catastrofistes, exagerats o, inclús, podem adquirir o desenvolupar un trastorn o malaltia mental. El bullying, el moobing, les agressions verbals o físiques, el menyspreu, la indiferència grupal, etc. són actes que ens poden danyar l’autoestima i, amb ella, la ment. Per tant, segons interpretem les paraules o gestos dels altres: familiars, parella sentimental, fills, amics, etc. així actuem i, consegüentment, el nostre caràcter pot veure’s modificat.
Aleshores, inevitablement, encara que siguem extrovertits i alegres, si hem viscut moments com els que acabo de mencionar i no ho hem sabut gestionar correctament, cada vegada que revivim una experiència similar, encara que sigui amb una intensitat molt inferior, el nostre caràcter provocarà que actuem de manera poruga o agressiva. És a dir, sortirem corrents del lloc o evitarem la situació o, per contra, ens encararem agressivament, perdrem els papers i farem qualsevol bogeria. Malauradament, la frustració, la por o el malestar viscut davant situacions desagradables i que no han sigut superades, transcorregut un temps es tornen cròniques i, per desgràcia, és un comportament que es generalitza a totes les situacions desagradables.
D´aquí la importància de treballar la resiliència, per a poder afrontar els conflictes de manera no traumàtica atès que amb ella, els problemes són vistos simplement com obstacles que hem de superar. Així doncs, cada vegada que en superem un, ho celebren com si ens hagués tocat la loteria i d’aquesta manera estarem associant invertir esforç amb una recompensa, amb un plaer (sortir a sopar, a prendre alguna cosa, a ballar, a fer un viatge, etc.) Perquè la vida és meravellosa, només que hi ha gent que ho nega constantment, així que, vigila amb qui t’envoltes perquè, et podrien convèncer.
