Lola Flores celebraria ara els seus 103 anys

Un 21 de gener de 1923, ara fa 103 anys, naixia Lola Flores, a Jerez de la Frontera (Espanya). Personatge essencial de la música espanyola, en principi cantava copla i flamenc, però amb els anys, el gènere musical al que se la pot adscriure es difumina, doncs, tot el que interpretava ho feia seu d’un manera difícilment qualificable. Per alguna cosa va ser anomenada «La Faraona». El seu art i temperament interpretatius són força inigualables. Va estar casada amb el guitarrista i cantant Antonio González, anomenat El Pescadilla, amb qui va tenir tres fills, també músics: Lolita, Antonio Flores i Rosario Flores.
També va exercir d’actriu al cinema i de presentadora a la televisió, i des de molt jove va viatjar per tot el món amb espectacles encapçalats per ella. Va morir el 1995 a conseqüència d’un càncer. Sabem que no ens creuran, però si es fan amb algun dels seus enregistraments per al segell Belter durant els anys seixanta i setanta, sabran el que és bo: una fúria desfermada quan buscava el ritme o una intèrpret passional quan baixava la intensitat.
Font: EfeEme.com