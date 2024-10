Verdú decideix no esquiar a Sölden després del test realitzat a Val Senales

Imatges: FAE

Joan Verdú havia de competir a Sölden (Àustria) aquest pròxim diumenge a la primera prova de la Copa del Món de gegant, però avui divendres tenia un primer test per a veure com responia el seu genoll després de les molèsties de les quals s’ha estat recuperant durant les últimes dues setmanes. Finalment, i després d’esquiar avui a Val Senales (Itàlia), la decisió és no competir per les molèsties que encara arrossega i que no permeten córrer amb confiança i al nivell que requereix una cita com aquesta.

Avui divendres hi havia un primer test per a Verdú a Val Senales, amb una sessió d’esquí suau per a analitzar la resposta del seu genoll, al qual va notar molèsties fa unes setmanes quan entrenava a Sölden precisament preparant el debut en aquesta Copa del Món. El test d’avui, tot i no ser del tot negatiu, no permet fer front a la cursa de gegant de la Copa del Món amb garanties i tampoc amb la competitivitat que exigeix una cita com aquesta.

Així, amb consens amb tot l’equip, la decisió ha estat renunciar a Sölden per a recuperar millor el genoll i estar preparat i en les millors condicions possibles per la següent cita del calendari WC, a Beaver Creek (Estats Units), el pròxim 8 de desembre.





Joan Verdú, esquiador: “Finalment no correré a Sölden aquest diumenge. Avui hem vist a pistes que era massa arriscat. Estic molt bé, però sí que és veritat que hi ha hagut alguna molèstia avui quan he donat una mica de gas, i per tant no és factible, o és massa arriscat ficar en perill tota la temporada d’aquest any per a intentar precipitar-nos per a córrer aquest diumenge”.

“Vull donar les gràcies a tot l’equip, a tots els centres de fisioteràpia que m’han ajudat a recuperar-me tan ràpid i en tants pocs dies. Estic content d’haver-ho intentat fins l’últim moment, però si no és possible, no és possible. El que és positiu és que tenim molt temps per a recuperar-nos molt bé per a la segona carrera, un mes per a realment curar-me, preparar-me, entrenar i començar des de la segona amb la mateixa confiança i realment amb un treball molt importat al darrere, i no ara de qualsevol manera intentant forçar i precipitant-nos el diumenge a assumir un risc massa exagerat. Gràcies a tots pels ànims. Tard o d’hora passarà el que tots sabem, només ho estem allargant en el temps una mica, però la meva confiança segueix intacta en el meu nivell d’esquí, així que ara recuperar-se bé d’això i anar a per totes més endavant”.





Imatges: FAE