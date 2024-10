Tret de sortida a la nova fase informativa de l’Acord d’associació a la Fira d’Andorra la Vella

Les autoritats en la inauguració de la Fira d’Andorra la Vella (AndorraDifusió)

La nova fase informativa sobre l’Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea ha començat aquest divendres, tot coincidint amb la Fira d’Andorra la Vella. Gràcies a un estand propi, amb una imatge renovada, es difon el contingut del text per tal de promoure la participació en la consulta ciutadana de caràcter vinculant sobre el projecte europeu.

En aquest sentit, durant la inauguració de la Fira, el cap de Govern, Xavier Espot, ha posat en relleu que és “absolutament necessari” disposar d’un espai en aquest esdeveniment multitudinari per tal d’acostar la informació relacionada amb l’Acord a tota la ciutadania. Aquesta -ha apuntat- “és una acció més que volem dur a terme dins de la campanya de comunicació que portarem a terme en els propers mesos amb l’objectiu que els ciutadans estiguin degudament informats sobre aquest projecte de futur per a Andorra”. Espot ha reiterat que “la nostra obligació és que el dia que arribi el referèndum, les persones puguin decidir amb ple coneixement de causa”.

Precisament, l’eix central de l’estand és un cub interactiu amb pantalles de continguts diferents: tres d’informatius i un d’entreteniment destinat als infants. A més, la instal·lació té dos espais més, un per acollir esdeveniments i tallers, i l’altre on l’equip de la Secretaria d’Estat per a les Relacions amb la UE està a disposició dels ciutadans per a respondre les seves consultes.