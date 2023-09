Verdú continua amb el seu treball de progressió a Nova Zelanda

Joan Verdú esquiant a Nova Zelanda (FAE)

Encara resten dues setmanes d’estada a Nova Zelanda per a Joan Verdú i el seu equip. L’esquiador andorrà continua aprofitant el temps a les Antípodes amb entrenaments de qualitat. Ara, l’equip es troba a Coronel Peak després del seu pas per Roundhill.

Joan Verdú ha estat realitzant sessions d’entrenaments que han anat en progressió. L’andorrà es troba motivat i amb moltes ganes de continuar amb aquest treball, que està sent intens, però especialment profitós. “Hem fet deu dies d’entrenament a Roundhill. La veritat és que ha anat súper bé, hem provat material, hem tingut condicions boníssimes, la méteo súper bé, i ara estem a Coronel Peak, en una pista més exigent, per a seguir amb aquesta progressió de menys a més”, assegura l’esquiador.

Verdú va arribar a Nova Zelanda amb les piles carregades i amb un bon estat físic per a poder dur a terme una pretemporada en neu de la millor manera possible. “Em noto molt bé, físicament i sobre els esquís, i les condicions estan sent espectaculars”, afirma l’andorrà, que ara entra en una altra part d’entrenament, on augmentarà l’exigència.





L’anàlisi dels entrenaments, per Juan Lago

Juan Lago ha programat els entrenaments de Verdú per tal que l’adaptació sigui adequada. La base de tot va ser el primer contacte a Roundhill: “Vam començar amb dos dies d’esquí lliure, després un dia de descans i després un bloc d’adaptació, sense aigua, pal curt, pal curt amb exercicis, després vam passar a pal llarg en pista fàcil, després pal llarg a una pista diferent, després un descans de dos dies i en aquest descans vam mullar la pista i ja vam fer el primer bloc en pista mullada”.

A Roundhill es va fer tot el treball de més a menys “en una pista més fàcil, per a agafar feeling i començar progressiu aquest estatge de tres setmanes”, segons Lago, que valora molt la feina de l’equip i tot el que encara queda per davant: “Van ser quatre dies de gegant a Roundhill, dos de lliure, un de descans, quatre d’adaptació sense aigua, dos de descans i quatre amb aigua ben fets, a full gass, provant material, botes, dos dies de descans i estem ara a Queenstown i aquí farem uns dies a Coronel Peak”.

A la nova ubicació es tracta de dur a terme un bloc de quatre dies que va començar ahir dilluns 4 de setembre i que continuarà fins el dia 7. “El 8 parem i viatgem a Ohau per a fer dos blocs més”, ha explicat Lago.