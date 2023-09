Nova reunió dels partits propacte d’estat per a l’Acord d’associació

Nova reunió dels partits que subscriuen el pacte d’estat sobre l’Acord d’associació (SFGA)

El cap de Govern, Xavier Espot, ha encapçalat una nova reunió amb els representants dels partits polítics, tant els que tenen representació parlamentària com els que no en tenen, que configuren el pacte d’Estat per a la negociació d’un Acord d’associació entre Andorra i la Unió Europea.

Durant la reunió de treball el Govern ha compartit amb els membres del pacte la posició que defensarà l’Executiu durant les pròximes rondes de negociació amb la UE sobre la lliure circulació de persones i telecomunicacions, aspectes essencials per a Andorra. En aquest sentit, en el document de posició andorrà s’han recollit els diferents posicionaments i aportacions que han fet els membres del pacte, per a tenir una posició única de negociació davant de la UE.

De fet, la trobada també ha permès compartir l’agenda de negociació d’aquesta tardor que s’inicia aquest mateix dimecres amb el desplaçament del cap de Govern a Brussel·les per a reunir-se amb el vicepresident executiu de la Comissió Europea, Maroš Šefčovič. La delegació andorrana també comptarà amb la participació del secretari d’Estat per a les relacions amb la Unió Europea, Landry Riba.

Es tracta de la tercera trobada entre Espot i el vicepresident de la Comissió, i té per objectiu poder debatre i avançar aquelles temàtiques que es tractaran durant les rondes de negociació que tindran lloc entre el setembre i el desembre, entre les quals s’abordarà la lliure circulació de persones i telecomunicacions.

Durant la darrera reunió presencial entre ambdós mandataris, el vicepresident va reiterar la importància que té per a la Comissió obtenir un marc de relació proper i estable amb els estats de petita dimensió del territori europeu, que els permeti la participació en el mercat interior, tot tenint en compte les seves particularitats.

En la reunió del pacte d’estat també s’ha compartit la carta que el Govern ha enviat als reguladors europeus, per a contextualitzar la situació d’homologació per a lluitar contra el blanqueig de capital i defensar la reputació del país. Finalment, també s’ha avançat a les parts que properament Andorra Recerca + Innovació (AR+I) impulsarà un estudi per a avaluar l’impacte econòmic que suposaria l’aplicació o no aplicació de l’Acord d’associació amb la UE.

A la reunió d’aquest dimarts hi han pres part els grups parlamentaris Demòcrata, Ciutadans Compromesos, Socialdemòcrata, i el conseller no adscrit (Liberals d’Andorra); i els partits Socialdemocràcia i Progrés, Acció i Unió Laurediana.

Andorra Endavant de Carine Montaner fa setmanes que va refusar formar part del pacte d’estat en no estar-hi d’acord i també en queda fora Concòrdia de Cerni Escalé.