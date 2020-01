L’estació de la Massana fa un balanç molt positiu de les setmanes nadalenques. Vallnord – Pal Arinsal tanca amb prop de 83 mil passatges, un increment en ocupació del 26% en comparació amb la temporada passada, així com un fort increment de la facturació. L’estació ha respectat les seves previsions, obrint el 100% de les seves instal·lacions (pistes, remuntadors, activitats alternatives i restauració) però a la vegada, ha estat l’estació d’esquí amb més desnivell obert, ja que van poder obrir La Capa, la pista que va dels 2500 metres fins als 1500 metres amb Marrades. Aquests resultats han estat valorats de forma positiva i favorables per part de l’estació.

L’estació nota també un increment de facturació i ocupació en clients vianants que han buscat gaudir de la neu d’una altra manera. En total, la restauració ha vist un increment del 20% gràcies a l’obertura de tots els espais gastronòmics ubicats en els diferents sectors de l’estació. Però sobretot, nota un gran augment en les activitats alternatives. El 100% d’aquestes han estat disponibles durant tots els dies de nadal i l’estació ha tancat amb un increment del 144%, una xifra molt positiva, ja que posa en relleu l’interès dels clients en poder gaudir de la neu amb família o amics. De totes les activitats alternatives disponibles, la més popular han estat les pistes de trineus, ubicades a Pal i a Arinsal.

El bon temps i les bones condicions de neu han aconseguit que aquestes setmanes de Nadal fossin molt positives no només per l’estació sinó també pel país.

Experiències d’alta muntanya

L’estació de la Massana ofereix des de ja fa vàries temporades l’opció de gaudir de la gastronomia de forma nocturna. Es tracta d’una opció molt valorada per a aquelles persones que busquin un pla alternatiu. Amb opció a accedir al restaurant amb raquetes, esquiant o amb retrack, ja s’ha convertit en una gran tradició i durant aquests dies de Nadal, ha estat una opció molt valorada.

Un any acompanyat de molts esdeveniments

Aquest any 2020 ve acompanyat d’una agenda molt animada. Vallnord – Pal Arinsal acull durant molts caps de setmana esdeveniments de diferents tipus. Pel dia Internacional de la neu, el proper 19 de gener l’estació s’uneix a crear diferents activitats per als més petits i adults. Per terminar el primer mes de l’any, la Copa del Món d’Esquí de Muntanya arriba al sector d’Arinsal del 24 al 26 de gener, un dels esdeveniments més importants de l’hivern al país.