Una altra excel·lent jornada la protagonitzada pels pilots de l’Iveco 517. Albert Llovera-Marc Torres-Ferran Marco, van superar la 2a etapa, catalogada, a priori, de ràpida i amb dificultats importants en la navegació, mostrant altra vegada una gran seguretat en el seu pilotatge. Al final van aconseguir l’11a plaça que els situa amb el top10 a l’abast de la mà. De moment les diferències són mínimes, tenint en compte que es tracta del Dakar i queden molts obstacles a esquivar.

En la lluita pel triomf de la categoria, el Maz del pilot de Bielorússia, Shiarei Viazovich, ha superat a l’armada Kamaz, després de mantenir una espectacular lluita durant tot el recorregut. Els pilots russos, Dimitry Sotnikov i Andrey Karginov, amb les seves respectives tripulacions van completar el podi d’aquesta 2a etapa. Destacar que aquests pilots esmentats han creuat l’arribada amb 2’ de diferència, entre el guanyador i el tercer classificat.

El top 10 de la 2a etapa, molt a prop

L’actuació de Llovera-Torres-Marco, igual que en la jornada d’ahir, van tenir en la regularitat la seva principal característica. De sortida van fins a la posició 15a, en el pas pel km 52. A partir d’aquest instant van començar a remuntar posicions fins a arribar a passar pel km 214 entre els 10 millors de la prova.

Aquesta privilegiada posició se’ls ha escapat al final per tan sols 1’18”, malgrat tot, els pilots del Iveco 517 han demostrat que cal tenir-los en compte en la primera visita del Dakar a l’Aràbia Saudita.

De camí cap a l’assistència Llovera repartia “medalles” entre els seus companys d’habitacle en el Iveco, aquest eren els seus comentaris: La primera medalla és per a Ferran (Marco) que en un dels punts complicats del traçat ha trobat els encreuaments correctes i hem pogut marcar els punts de pas sense perdre temps. En el mateix lloc hi havia rivals que feia temps que donaven voltes.

Una segona medalla és per a Marc (Torres) que ha canviat un tirant de manera eficaç i ràpida. Precisament un tirant que s’ha trencat quan en una frenada després d’una zona ràpida, no he frenat “fins a la cuina”. Hem perdut uns 15’, ha estat culpa meva.

Molt contents amb el que hem fet en aquesta segona etapa.

Una vegada a l’assistència un Albert molt satisfet pensava: Ara cal fer el refueling al costat dels líders de la prova, una dutxa, menjar i començar a preparar el cos per a l’endemà. Que Guai!!! … molt content.

La 3a etapa arribarà als 1400 metres d’altitud

La 3a etapa del Dakar 2010 tindrà principi i fi en la localitat de Neom. Els participants disputaran una especial de 427 km, entre canons i muntanyes vorejant la frontera amb Jordània, que a més hauran de superar sobre superfícies de sorra.

En aquest traçat la prova organitzada per l’ASO arribarà al punt més alt de la present edició, en concret a 1400 metres.

L’especial tindrà a més 77 km d’enllaç, la majoria abans d’iniciar l’especial.

Una altra etapa en què tot sembla indicar que la navegació tornarà a ser decisiva per a estar entre els millors en la classificació final.

FotoEsport