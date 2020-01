El preu del barril de petroli Brent ha pujar aquest divendres al matí un 4% al mercat de Londres arran de la tensió entre els Estats Units i l’Iran per l’atac nord-americà a Bagdad que ha provocat la mort d’un comandant iranià i la del vicepresident de les milícies xiïtes iraquianes, Abu Mahdi al Mohandes.

El cru Brent per a lliurament al març ha augmentat fins als 69,50 dòlars per barril, el nivell més alt des que l’or negre va arribar als 69 dòlars el 17 de setembre, tal com informa EFE.

A l’inici de la jornada, el Brent, de referència a Europa, cotitzava a 68,17 dòlars, un 2,90% més que al tancament de la jornada anterior, davant el temor d’una escalada de la tensió.

L’expert Christopher Haines, de l’empresa Energy Aspects, ha manifestat aquest divendres a l’agència de notícies EFE que l’ascens del preu respon, sobretot, al “risc geopolític” que l’atac suposa arran de “la incertesa sobre la possible resposta per part de l’Iran”.

“Els iranians calcularan qualsevol resposta i és poc probable que siguin temeraris i imprudents com a represàlia. Els preus del petroli s’haurien de calmar en els pròxims dies, encara que donada la incertesa sobre on i quan l’Iran pot contraatacar, es mantindrà una prima de risc”, ha afegit.

D’acord amb el Pentàgon, l’atac en què van morir Abu Mahdi al Mohandes i Qasem Soleimani, comandant de la Força Quds dels Guardians de la Revolució de l’Iran, a la capital iraquiana buscava “dissuadir” futurs plans de l’Iran. La mateixa font ha assenyalat que el general Soleimani estava desenvolupant “activament plans” per atacar els diplomàtics i membres del servei nord-americans a l’Iraq i a tota la regió.

El ministre britànic d’Exteriors, Dominic Raab, ha demanat aquest divendres a “totes les parts” rebaixar la tensió després de l’atac.

“Sempre hem reconegut l’amenaça agressiva que suposava la força Quds iraniana liderada per Qasem Soleimani. Després de la seva mort, demano a totes les parts baixar la tensió. Un conflicte més gran no és del nostre interès”, ha assenyalat Raab en un breu comunicat divulgat aquest divendres pel ministeri d’Exteriors del Regne Unit.