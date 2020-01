El Servei de Vies i Obres de la Diputació de Lleida han informat aquest dimarts que 14 trams de les carreteres de la seva titularitat estan afectades per la neu i/o el gel i és necessari l’ús de cadenes per circular-hi. Les incidències corresponen a vies del Pallars Sobirà, l’Alt Urgell, Cerdanya, Solsonès i Val d’Aran.

Des del Servei de Vies i Obres de la Diputació es recomana circular amb molta precaució en previsió de possibles incidències.

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell activa a primera hora del matí el Pla d’Actuació de Nevades

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha activat des de primera hora del matí el Pla d’Actuació de Nevades del municipi per abordar la intensa nevada, iniciada aquesta matinada, per retirar la neu de voreres, accessos a edificis públics i ferm dels carrers de la ciutat amb l’objectiu de facilitar la mobilitat a tot el terme municipal.

Des de la set del matí hi estan treballant prop de 40 operaris de les brigades municipals de neteja, obres i jardinera, distribuïts en diferents torns i sectors de la Seu i Castellciutat. Aquestes persones retiren neu del ferm de la via pública amb 2 vehicles pesats (retroexcavadores) i 1 pickup amb pala, i 8 màquines manuals llevaneus per netejar les voreres de neu. A més, s’està llençant potassa en les zones més transitades de la ciutat. També hi ha tres persones d’Integra Pirineus, que s’encarreguen de recollir les branques d’arbres que han caigut a la via pública a causa del temporal que ens està afectant.

Des de l’Ajuntament urgellenc es demana la col·laboració ciutadana a l’hora de netejar i retirar la neu caiguda en el tram de vorera dels domicilis particulars, i d’aquesta manera poder evitar caigudes dels vianants.

A més, s’aconsella limitar la mobilitat per la Seu sinó és estrictament necessari. Si es circula en vehicle cal que aquest porti cadenes o rodes de contacte. Si la mobilitat es fa a peu, cal anar en molt de compte, ja que la neu caiguda és molt lliscant.

Per qualsevol incidència important a causa de la nevada, cal contactar amb la Policia Municipal de la Seu d’Urgell al telèfon 973 350 426.

Centres escolars

Pel que fa a les incidències de la nevada en el funcionament dels diferents centres escolars de la Seu i Castellciutat, val a dir que el col·legi Albert Vives ha hagut de suspendre les classes per manca de llum i calefacció a causa d’una avaria que afecta la zona.

Des de l’escola i institut La Valira s’ha informat que “molts” docents no han pogut arribar fins al centre, fet que comporta “no poder garantir el desenvolupament de les classes amb normalitat”. També hi ha alumnes que no han pogut arribar al centre. La resta de centres educatius no presenten, ara per ara, cap incidència.

Pel que fa al transport escolar a la comarca de l’Alt Urgell, la situació és la següent: