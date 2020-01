Una setantena d’efectius estan activats al carrer per l’arribada del temporal. És molt important que els propietaris i comerciants netegin ràpidament la neu dels trams de voravia situats davant dels seus edificis o locals, perquè la neu es pot transformar de seguida en gel.

El Comú d’Andorra la Vella destina a aquest episodi excepcional de nevades prop d’una setantena d’efectius, a banda del servei de Circulació. El dispositiu especial s’ha posat en marxa a la matinada per començar amb les tasques de treta de neu. Ara mateix hi ha activats cinc vehicles equipats amb pala i saladora per retirar la neu de les vies principals, així com 4 quads equipats i un muticultor per netejar les voravies i el passeig del riu.

Tot i així, es recorda la importància que els ciutadans compleixin amb les seves obligacions i col·laborin en la treta de neu. Davant del temporal es demana cura als ciutadans perquè els importants gruixos acumulats fan que hi hagi perill de caiguda de grans blocs de neu de les teulades. El Comú dona sal als particulars per fer la retirada de la neu que es pot recollir amb sacs petits a l’aparcament Centre Ciutat-Prat de la Creu.

També es recorda que l’Ordinació reguladora de la higiene pública del 28 de novembre de 2018 estableix que, en cas de nevada, és obligació del propietari i/o usuari del terreny, del local, del comerç, de l’edifici o finca en general, manteniment neta de neu la vorera. La neu que no pugui ser liquada serà amuntegada damunt la voravia, sense llençar-la al mig de la calçada, i de manera que quedi expedit l’accés a l’embornal de la claveguera. Els operaris del Comú s’encarregaran d’enretirar-la, tot i que prioritzarà la neteja d’espais públics i voreres que no delimitin amb terreny edificat. Entre la façana i la neu amuntegada s’haurà de deixar net i en bones condicions l’espai suficient per al pas còmode dels vianants.

S’aconsella no utilitzar el vehicle particular si no és del tot imprescindible per evitar contribuir a situacions de col·lapse circulatori.

D’altra banda, a causa de l’abundant nevada, hores d’ara l’aparcament Fener 1 no està en funcionament i resta tancat al públic. La resta d’aparcaments comunals de la parròquia estan oberts i amb les barreres pujades. A més, l’accés al carrer Prada Casadet ha quedat tancat cap a les 9 del matí (només es permet l’accés als veïns) davant del perill de caiguda d’arbres. Els operaris del Comú hi estan retirant les branques per evitar incidents.

A més, l’accés a la Plaça del Poble està limitat des de primera hora del matí perquè el pes de la neu ha fet caure el sostre de llum de Nadal.