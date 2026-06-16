UNICEF Andorra recapta prop de 16.000 euros amb els Encants Solidaris

UNICEF Andorra ha tancat amb un gran èxit la 17a edició dels Encants Solidaris, celebrada per primera vegada al seu espai solidari de l’avinguda Meritxell. Durant els tres dies de mercat, la iniciativa ha aconseguit recaptar un total de 15.960 euros. Els fons recaptats es convertiran en oportunitats per a milers d’infants. A través dels programes d’UNICEF, aquests recursos ajudaran a garantir drets tan bàsics com l’accés a l’aigua potable, l’educació, la salut, una alimentació adequada o la protecció davant la violència i les emergències. En ser recursos flexibles, permeten actuar allà on les necessitats són més urgents i tenir un impacte real en la vida dels infants més vulnerables.
L’esdeveniment ha tornat a demostrar la gran solidaritat de la societat andorrana, que ha respost de manera molt positiva a una proposta que combina consum responsable, sostenibilitat i compromís social.
Aquesta edició ha comptat amb una àmplia selecció de roba, complements, accessoris, articles de decoració i altres productes, molts d’ells procedents de donacions de particulars i establiments col·laboradors, que han contribuït a convertir Els Encants en un espai únic de descobertes i solidaritat.
UNICEF Andorra vol expressar un agraïment molt especial a totes les persones, empreses i establiments que han fet possible aquesta edició amb les seves donacions i suport. L’organització vol fer extensiu aquest agraïment a totes les persones que han contribuït amb donacions de productes, compres, voluntariat i suport durant els dies del mercat. Sense la seva implicació, aquesta iniciativa no seria possible.
La celebració dels Encants al nou espai solidari d’UNICEF Andorra ha representat una fita important per a l’organització, consolidant aquest espai com un punt de trobada per a la solidaritat, la sostenibilitat i el compromís amb la infància.