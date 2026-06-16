Ester Molné exposa al Consell d’Europa les millores d’Andorra en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme

La ministra, Ester Molné, ha participat en la primera taula rodona de la Conferència de ministres de Justícia i Interior del Consell d’Europa, celebrada aquest dimarts, a Estrasburg, titulada “Investigar, seguiment del diner: l’especialització en l’era de la complexitat”. En la seva al·locució, Molné ha manifestat que l’especialització dels actors implicats, l’adaptació de les tècniques d’investigació i la cooperació internacional són elements clau per a fer front a aquest tipus de delictes.
L’objectiu principal de la participació en aquesta conferència ministerial ha estat posar en comú les normes i els resultats destinats a garantir l’efectivitat de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, amb la voluntat final de protegir l’Estat de dret, la integritat dels sistemes financers i la seguretat de la societat.
Molné ha explicat els treballs i les accions que Andorra porta a terme en la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme. Així mateix, ha exposat que el Principat disposa de seccions especialitzades d’instrucció penal que es dediquen exclusivament a determinats grups d’infraccions, entre les quals hi ha les relacionades amb el blanqueig de capitals; que la Fiscalia compta amb fiscals encarregats exclusivament d’aquestes infraccions, i que la Policia disposa d’una unitat especialitzada encarregada de les investigacions criminals econòmiques i financeres. De la mateixa manera, la titular de Justícia i Interior ha explicat que Andorra s’està equipant amb eines tecnològiques que facin les investigacions més eficaces sobretot per a l’extracció i l’anàlisi de dades digitals.
En referència a la cooperació internacional, la ministra Molné ha posat de manifest que Andorra és molt activa com a autoritat central de diversos convenis internacionals de cooperació en matèria penal dels quals el Principat en forma part, especialment el Conveni europeu d’assistència judicial en matèria penal.
La titular del ministeri ha subratllat que, recentment, Andorra ha aprovat l’adhesió al Conveni de Varsòvia, fet que permetrà consolidar el marc normatiu i reforçar el compromís en la lluita contra el blanqueig de capitals, la corrupció i el finançament del terrorisme.
Finalment, destacar que la participació en aquesta conferència ha permès conèixer les accions i els avanços dels estats participants en aquesta matèria i com fan front a la lluita contra el crim organitzat, ja sigui amb les noves tecnologies, i amb una major especialització dels diferents actors que hi participen en perseguir i lluitar contra les estructures criminals en constant evolució. Així mateix, s’ha aprofitat aquest punt de trobada per a mantenir una reunió conjunta amb Mònaco, San Marino i Liechtenstein per a tractar temes d’interès comuns.