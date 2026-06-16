Andorra cedeix davant Armènia en l’estrena de la Davis Cup

La selecció andorrana de tennis ha debutat, aquest dimarts, a la Davis Cup Europa Grup IV amb una derrota per 3-0 davant Armènia, en una eliminatòria marcada per la igualtat en diversos moments dels partits, però que finalment s’ha decantat a favor del conjunt amfitrió. En el primer duel individual, Pablo Carrascosa no ha acabat de trobar les millors sensacions sobre la pista i ha cedit davant un rival que arribava amb més ritme de competició després de diverses setmanes entrenant i competint sobre la mateixa superfície.
Posteriorment, Èric Cervós ha protagonitzat un partit molt disputat, però no ha pogut aprofitar les oportunitats de què ha disposat en els moments clau. L’andorrà ha acabat cedint per 6-3 i 7-5 després d’un segon set molt ajustat en què ha tingut opcions per a forçar una tercera mànega.
El capità de l’equip, JeanBa Poux, ha reconegut la decepció pel resultat davant un dels rivals directes de la competició. «Estem decebuts perquè sabíem que moltes de les opcions passaven pel partit d’avui. Hem tingut oportunitats, especialment amb l’Èric, però no les hem pogut tancar», ha explicat.
La competició continuarà, aquest dimecres, amb un nou repte exigent per als andorrans davant Malta, una de les seleccions més potents del grup, no abans de les 9.30h. El combinat nacional buscarà reaccionar i sumar la primera victòria del torneig.
Reconeixement de la ITF a JeanBa
Abans de l’inici de l’eliminatòria, el capità andorrà JeanBa Poux ha rebut un Howard per part de la Federació Internacional de Tennis (ITF) en homenatge a la seva trajectòria internacional i a la seva contribució al desenvolupament del tennis andorrà. Un guardó que posa en valor els anys de dedicació de Poux a la selecció nacional tant com a jugador com en l’actual etapa al capdavant de l’equip.