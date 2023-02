Lluís R. Samper Pascual

Dotar d’una unitat de radioteràpia l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, sempre m’ha semblat una qüestió prioritària per a evitar, als malalts de càncer, haver-se de desplaçar fora d’Andorra per a rebre tractament oncològic de radioteràpia, amb tot el trasbals que això comporta per a ells.

Si cada any es detecten a Andorra 390 casos nous, com afirma l’Associació Andorrana Contra el Càncer, crec que està justificat poder disposar a Andorra d’una unitat de radioteràpia, l’ús del qual es podria fer extensiu a l’Alt Urgell i comarques limítrofes, ampliant els acords vigents.

A l’hora de decidir, no em sembla ètic que s’emprin només criteris economicistes, deixant de banda els socials. Un 1% del conjunt dels assegurats s’emporta el 25% de la despesa sanitària a Andorra, amb tractaments d’alt cost. Ningú fa escarafalls del dispendi que suposa.

Segur que la infraestructura requereix personal mèdic d’alta qualificació que, junt amb el de manteniment, té un cost elevat. Els grans nuclis de població, com Barcelona, poden amortitzar els aparells mèdics en menys temps que nosaltres, la qual cosa els permet renovar-los més aviat.

Els acords en matèria sanitària amb l’Alt Urgell i comarques limítrofes, permeten que els usuaris de la sanitat de les contrades veïnes puguin rebre atenció mèdica a Andorra. S’intenta, així, optimitzar l’ús dels recursos sanitaris d’Andorra, al quals, per què no, es podria afegir la radioteràpia?

Caldrà esperar a veure que en diu de tot plegat l’estudi mèdic que, al respecte, va encarregar el Ministeri de Salut, en el seu dia. Suposo que l’informe en qüestió contemplarà tant la vessant econòmica com la social. Si no hi són considerades les dues, per a mi l’estudi serà incomplet.