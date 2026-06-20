Al meu entendre, i en general, no ens prestem l’atenció que ens mereixem, no valorem amb calma el que som, ni la bella oportunitat que estem tenint en ser aquí i ara, en aquesta meravella que és poder viure i, a més, el que és força dolorós, no ens apreciem com ens mereixem. De vegades, ens sentim incapacitats d’expressar el que sentim. Ja sigui per no incomodar els altres, per normes socials, evitar converses incòmodes o per por d’enfrontar-nos a les nostres pròpies emocions. Reprimir les teves emocions pot tenir conseqüències a llarg termini, manifestant-se tant a la teva salut i benestar emocional com a la teva salut física.
Reprimir les emocions no només evita que desapareguin aquestes emocions, a més, poden acabar manifestant-se a nivells físics i emocionals, com deia, provocant conseqüències en la nostra salut general. Les persones amb dificultats per a expressar o gestionar les seves emocions poden recórrer amb més freqüència a conductes additives d’escapament, com ara el consum d’alcohol, menjar, substàncies, etc. Compartir sentiments i experiències amb els altres pot ser alliberador. La comunicació oberta i honesta crea un espai segur per a expressar el que se sent.
Tenir persones de confiança facilita l’expressió emocional. Un entorn comprensiu i sense judicis permet explorar els sentiments de manera constructiva. Buscar la guia d’una psicòloga o psicòleg com jo mateixa he fet, et proporcionarà l’ajuda que tu mateixa no pots assolir, sola. Demana ajuda a temps, no et faci vergonya.