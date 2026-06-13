L’oli d’argània: el tresor líquid del Marroc

L’oli d’argània és un producte natural, conegut sovint com «l’or líquid del Marroc», que s’extreu dels fruits de l’arbre d’argània (Argania spinosa), una espècie endèmica de la regió sud-oest del Marroc. Aquest oli s’obté mitjançant un procés tradicional que implica la recol·lecció, l’assecament, la molta i la premsada dels fruits de l’arbre. Cada arbre produeix una quantitat limitada de fruits, i el procés per a extreure l’oli és laboriós. Per això, l’oli d’argània és un producte relativament escàs i valuós.
Hi ha dos tipus principals d’oli d’argània: l’oli comestible i l’oli cosmètic. Tot i que ambdós comparteixen moltes propietats, la diferència principal rau en el procés de torrat dels fruits que s’utilitzen per a l’oli comestible.
Propietats i beneficis per a la salut
L’oli d’argània és ric en àcids grassos essencials, antioxidants i vitamina E, fet que el converteix en un excel·lent producte per al tractament i la cura de la pell i els cabells. A continuació, destaquem algunes de les seves principals propietats i beneficis:
Hidratació profunda de la pell: Gràcies al seu alt contingut en vitamina E i àcids grassos, l’oli d’argània és un potent hidratant natural. Penetra ràpidament a la pell, sense deixar una sensació greixosa, i ajuda a mantenir-la suau i flexible. És especialment útil per a les persones amb pell seca o escamosa.
Antienvelliment: Els antioxidants presents en l’oli d’argània ajuden a combatre els radicals lliures, els quals són responsables del dany cel·lular i el procés d’envelliment. L’ús regular d’aquest oli pot reduir l’aparició d’arrugues i línies fines, contribuint a una pell més jove i radiant.
Tractament de condicions cutànies: L’oli d’argània té propietats antiinflamatòries i cicatritzants que poden ser beneficioses per a condicions com l’acne, l’èczema i la psoriasi. També pot ajudar a reduir les marques i cicatrius, gràcies a la seva capacitat per a regenerar la pell.
Protecció capil·lar: Aquest oli també és conegut pels seus beneficis per als cabells. Hidrata i nodreix el cuir cabellut, redueix l’encrespament i aporta brillantor als cabells. A més, pot ajudar a reparar les puntes obertes i protegir els cabells dels danys causats per l’exposició al sol o a la calor de les eines de pentinat.
Salut cardiovascular: L’oli d’argània comestible també té propietats beneficioses per a la salut cardiovascular. Conté àcids grassos insaturats, que poden ajudar a reduir els nivells de colesterol dolent (LDL) i augmentar els nivells de colesterol bo (HDL), contribuint així a la prevenció de malalties del cor.