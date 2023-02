Comí en llavor i en pols (Getty images)

El comí és una espècia utilitzada en moltes cuines al voltant del món, sobretot a la cuina índia i mexicana. Té un sabor picant i s’obté a partir de la fruita seca de la planta Cuminum cyminum, una herba de la família Apiaceae. Quant al seu ús gastronòmic, es pot usar tant en pols com directament la llavor sencera, agregant-se a salses, guisats, carns, peixos, sopes i brous. També es pot veure aromatitzant pans, formatges i tota mena de productes lactis.

A més del seu ús culinari, el comí també té propietats medicinals. Des de l’antiguitat, s’ha utilitzat per a tractar problemes digestius, com poden ser mals de panxa, flatulències i diarrees. També s’ha demostrat que té propietats antiinflamatòries i antioxidants, la qual cosa pot ajudar a prevenir malalties cardíaques i uns certs tipus de càncer.

El comí també aporta molts beneficis per a la pell, i per això pot curar èczemes i psoriasis, així com prevenir infeccions per les seves propietats antimicrobianes.

Com es pot veure, el comí és una espècia versàtil amb un gran valor nutricional i medicinal, que es pot fer servir tant en la cuina com en la medicina tradicional. No obstant això, es recomana sempre fer-lo servir amb moderació a causa del seu alt contingut de calci i ferro.