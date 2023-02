Horòscop del 27 de febrer al 5 de març

Àries

del 21 de març

al 20 d’abril

Són dies molt bons en el camp de la feina, si no en teniu i en busqueu haureu de fer un esforç i començar a deixar anar els vostres encants per a seduir a la persona que us pot obrir les portes de la vostra feina. Tampoc cal que li tireu els trastos, ja m’enteneu, sols cal crear una mica d’interès perquè us agafin a treballar. Per altra banda estareu molt llençats amb les paraules, mireu de controlar la brusquedat.

Taure

del 21 d’abril

al 20 de maig

És molt possible que us sentiu cansats i per aquest motiu no tingueu massa ganes de fer res, però us heu d’esforçar i donar tot el que pugueu de vosaltres mateixos, ja que el mèrit serà gran i la resposta també, a part que un esforç puntual no fa mal a ningú. Un dels temes que més us serà afavorit és l’amor, podreu arreglar malentesos o bé començar de nou amb algú que no contàveu que us podria agradar.



Bessons

del 21 de maig

al 20 de juny

Estareu força esbojarrats, cosa que sempre és una alegria, tot us anirà bastant rodó i a sobre us ho passareu bé amb tothom. La vostra part somiadora estarà molt alterada però a nivell bé i us donarà idees que potser en un altre estat emocional no hauríeu tingut. De fet l’única cosa que us frenarà serà la vostra consciència ja que us embolicareu en temes que no hi enteneu massa, llavors és un perill.



Cranc

del 21 de juny

al 21 de juliol

Tindreu moltes temptatives de trencar, ja sigui amb la parella, com trencar en els estudis, en el lloc on viviu i en moltes coses diferents i és que la sensació que se us mou per dins és la de pensar que tot el que us envolta us crea problemes. Sento dir-vos que us equivoqueu i que el problema està en una baixada interna d’ànims, sort tindreu que hi ha bons amics que us animaran fins al punt que passi tot.

Lleó

del 22 de juliol

al 21 d’agost

Estareu molt especials, el foc us domina aquests dies i l’embranzida serà forta, és possible que tingueu moltes ganes de fer coses i que les iniciatives estiguin presents a cada moment, llavors és important que anoteu les iniciatives en un paper, ja que al llarg d’aquests dies no les podreu portar a terme però més endavant en podreu fer alguna cosa, a la vida passen aquestes coses i és convenient saber-ho.

Verge

del 22 d’agost

al 21 de setembre

La vostra part afectiva es veurà una mica afectada per la sensibilitat exagerada que tindreu al llarg d’aquests dies. Les vostres sensacions seran la clau per a poder estar al peu del canó i per a poder afrontar totes les situacions que es presentin. Tindreu bona relació amb la figura de la mare i sabreu adonar-vos dels problemes abans no passin, cosa que en certa forma és una manera de protecció important.

Balança

del 22 de setembre

al 22 d’octubre

Us haig de felicitar per la vostra manera d’entendre les coses, tindreu molta serenitat i molta comprensió en les persones que, com un imant, vindran a vosaltres per a explicar-vos els seus problemes i les seves penes, el més que podeu fer es escoltar-los i donar-los-hi suport moral. De totes maneres és fàcil que us veieu involucrats en històries de tercers sense voler i sense saber què fer-hi. El secret? Tenir paciència.

Escorpí

del 23 d’octubre

al 21 de novembre

Tindreu molta facilitat de transformació, tot serà com un espectacle de teatre en el qual sou els protagonistes. Sense adonar-vos de res sereu el centre d’atenció i portareu les regles del joc al vostre costat, és interessant saber-ho per a poder aprofitar les situacions que us venen. Per altra banda hauríeu d’anar amb compta amb els diners que us marxaran de les mans sense adonar-vos de cap a on van.



Sagitari

del 22 de novembre

al 20 de desembre

Sembla que tot us va bé, però emocionalment esteu una mica perduts, seria qüestió que us fixéssiu més en el que realment teniu al davant, sentiu la necessitat de ser estimats, però per altra banda no us acosteu a les persones que us podrien donar aquesta satisfacció. Per tant, potser és hora de mirar bé qui realment us estima i qui solament us fa servir, sap greu haver de fer-ho però de vegades no hi ha més.



Capricorn

del 21 de desembre

al 19 de gener

És fàcil que us enfadeu per qualsevol cosa, la vostra irritació és una mica estranya però tot és efecte de les configuracions astrològiques que us pertoquen, o sigui que no està de més agafar-se les coses amb molta tranquil·litat. Si més no, us podeu desfogar amb una mica d’esport que sempre va bé per al cos i que a més us farà sentir més a gust en el camp de la seducció, mes reforçats i més eixerits(des).



Aquari

del 20 de gener

al 18 de febrer

Heu d’anar amb cura a la feina ja que teniu algú al voltant que us fa treure de polleguera, us heu de mirar d’aguantar una mica ja que si no ho feu podeu saltar amb massa força i això pot ser un problema, o sigui que paciència i anar fent. Per altra banda podeu estar contents en el tema de diners ja que les coses us sortiran força bé i rebreu diners que no hi contàveu i us anirà molt bé, ja podeu somriure.



Peixos

del 19 de febrer

al 20 de març

Vosaltres tindreu uns dies una mica fluixos en el camp familiar, cosa que us farà estar una mica baixos de moral, la qüestió és mirar d’estar bé amb vosaltres mateixos i això ho dona la vostra valoració personal, per tant, vitamines per a l’autoestima i endavant que no passa res. Són uns dies perfectes per a fer coses manuals i dedicar-vos a la decoració, ja podeu canviar els mobles de lloc o penjar quadres nous.